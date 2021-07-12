وظائف الشؤون الصحية الحرس الوطني. أعلنت وزارة الحرس الوطني. عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لدي الشؤون الصحية. وذلك للجنسين من حملة الدبلوم فما أعلي للعمل في عدد كبير من المناطق داخل المملكة. حيث تتضمن الوظائف الشاغرة المعلن عنها. من قبل وزارة الحرس الوطني. وظائف إدارية وتقنية وصحية وطبية. وغيرها من التخصصات الأخرى والتي تتطلب شروطاً معينة .

رابط التقديم في وظائف الشؤون الصحية الحرس الوطني للجنسين 2021

أتاحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني التقديم على أكثر من 300 فرصة عمل للرجال والنساء من حملة مؤهل الدبلوم فأعلي، وذلك بعدة مدن في المملكة وهذه المدن هي:- (الرياض، المدينة المنورة، رفحاء، حائل، عرعر، القصيم، نجران، الأحساء).

مسميات وظائف الشؤون الصحية الشاغرة بالحرس الوطني للرجال والنساء :-

وفقاً للبيان الصادر من الشؤون الصحية بالحرس الوطني فإن الوظائف الشاغرة المطلوب التقدم عليها هي:-

– وظائف إدارية.

– وظائف تقنية.

– وظائف أطباء.

– وظائف صيادلة.

– وظائف فنية وهندسية.

– وظائف أخصائيين وفنيين.

– وظائف تمريض.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي:-

1- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها سعودي أو سعودية الجنسية بالنسبة للمتقدمة.

2- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وبتقدير لا يقل عن جيد.

3- أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للوظائف الطبية والصحية.

4- بالنسبة لوظائف المهندسين أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصل على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين.

5- أن يجتاز المتقدم/ المتقدمة المقابلة الشخصية واللياقة الطبية واختبار اللغة الانجليزية.

خطوات التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني:-

1- يتم الدخول على منصة التوظيف للشؤون الصحية بالحرس الوطني.

2- يقوم بتسجيل عضوية مستخدم جديد.

3- يقوم بالبحث عن الوظائف الشاغرة من بين الوظائف المعلن عنها والتي تتفق مع مؤهله الدراسي.

4- يقوم باختيار الوظيفة التي سوف يتم التقدم لها والتي تتفق مع المؤهل الدراسي.

5- يقوم المتقدم باستيفاء بيانات نموذج التقديم بدقة ومراجعة البيانات المدخلة أكثر من مرة حتى تكتمل عملية التسجيل في الوظائف المعلن عنها بشكل صحيح، حيث سيتم الاستفسار عن صحة تلك البيانات من خلال الجهات الحكومية ذات العلاقة.