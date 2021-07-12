جدارة شروط التقديم في وظائف الحج والعمرة للرجال والنساء 2021

جدارة التقديم في وظائف الحج والعمرة. أعلنت وزارة الحج والعمرة. عن عدد 26 وظيفة إدارية شاغرة لديها للرجال والنساء. وذلك بنظام التعاقد بسلم رواتب الموظفين العام للوظائف الإدارية. من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة التاسعة. والتقديم سيكون عبر منظومة التوظيف جدارة. ويجب على المتقدم لشغل تلك الوظائف المعلن عنها. أن يتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المتقدم لها. على أنه من الضروري أن يتم التقدم لشغل وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها، وسوف يتم استبعاد من يتم تقدمه لأكثر من وظيفة.

جدارة التقديم في وظائف الحج والعمرة للرجال والنساء 2021:-

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مسميات الوظائف الشاغرة لديها والتي سوف يتم سد الشواغر بها عن طريق التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة التاسعة، ومسميات الوظائف الشاغرة هي:-

ناسخ آلة.

سكرتير.

مساعد إداري.

باحث إعلام مساعد.

باحث نظام مساعد.

باحث توظيف مساعد.

كاتب.

باحث عمليات موارد بشرية.

محاسب مساعد.

باحث أمن وسلامة.

مهندس ميكانيكي مساعد.

فني دعم.

باحث تطوير موارد بشرية.

مساعد إداري.

باحث إحصاء.

باحث معلومات.

باحث تطوير إداري.

باحث تخطيط.

مهندس معماري.

أخصائي تقنية معلومات.

محلل نظم أول.

مطور برامج.

مدير مشروع.

أخصائي تخطيط.

وأشارت وزارة الحج والعمرة على أن التقديم في تلك الوظائف عبر منظومة التوظيف جدارة في الفترة من يوم الأحد الموافق 8/12/1442 هـ الموافق 18/7/2021 وحتى يوم السبت الموافق 14/12/1442 هـ الموافق 24/7/2021.

شروط شغل وظائف الحج والعمرة :-

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

2- من خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (الحاصلين على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

3- الأولوية للترشح لشغل الوظائف المعلن عنها للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

4- يشترط فيمن حصل على الدرجة العلمية من خارج المملكة معادلتها من قبل وزارة التعليم.

5- حضور اختبار القدرة المعرفية (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة وحتى الثامنة.

6- كافة الوظائف المتاحة المعلن عنها تشترط حضور مقابلة شخصية والترشيح النهائي لشغل الوظائف المعلن عنها يكون بعد اجتياز المقابلة الشخصية, وفي حالة عدم اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية يعد الترشيح لشغل الوظائف ملغياً بشكل مباشر.