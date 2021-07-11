انت الان تتابع تفاصيل خبر فرص عمل للمؤهلات المتوسطة بشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية “القطاع الثالث شمال غرب خليج السويس بالمنطقة الاقتصادية بالسويس” عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة من عمال و فنيين، برواتب مجزية تبدأ من 2200 جنية إلى 3000 جنية، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية

مطلوب عدد 30 عاملة تعبئة و تغليف، و يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، براتب 2250 جنية. مطلوب عدد 10 فني كهرباء، و يشترط مؤهل متوسط صناعي، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 30 عامل إنتاج، و يشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 10 عامل خدمات، ويشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2200 جنية.

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شروط و مزايا و طرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و تقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية، و للراغبين في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى التقديم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر التسجيل من خلال راغبي العمل ثم تعبئة البيانات المطلوبة.