رابط التقديم في وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1442، فقد أعلن اليوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن توافر عدد من الوظائف الخاصة بها، وتم توفير هذه الوظائف من خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علي أن يتم توفير برنامج خاص يعمل علي تأهيل الخريجين المتميزين والذي ينتهي بالتوظيف، وتصل عدد الوظائف بوزارة النقل الي 54 وظيفة خالية مُتاح التقديم بها لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، علماً بأن برنامج التأهيل الذي توفره الوزارة يمتد الي ما يقرب من 18 شهر ينتهي بتوظيف الخريج، وسوف نوضح لكم موعد التقديم في وظائف النقل والخدمات اللوجستية وشروط التقديم.

شروط التقديم في وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية 1442

أوضحت وزارة النقل أن التقديم والتسجيل في برنامج التأهيل الخاص بها يستلزم أن يكون المتقدم من حاملي مؤهلات البكالوريوس والماجستير، وقد أكدت الوزارة أن من شروط التقديم في وظائف النقل أنه لابد وأن يكون المتقدم للوظائف من الحاملين للجنسية السعودية فقط، وأن يجتاز الخريج الاختبار الشخصي الذي يتم إعداده من قبل الوزارة، وأن يتمتع كل متقدم للوظيفة بحسن السير والسلوك وعدم وجود أي أحكام تخصه تخل بالشرف والأمانة، ويتم التقديم في الوظائف لمل يحمل مؤهلات البكالوريوس والماجستير فقط دون أي مؤهلات أخري، ويتم التقديم بالوظائف الخالية بعدد من التخصصات التي حددتها الوزارة لجميع المتقدمين لوظائفها، ومن بين هذه التخصصات التي يمكن التقديم بها:

تخصص الهندسة.

تخصص تقنية المعلومات.

تخصص التخصيص والاستثمار.

تخصص القانونية.

تخصص التسويق والاتصال المؤسسي.

تخصص المالية.

تخصص التسويق والاتصال المؤسسي.

تخصص المنافسات والعقود.

تخصص الموارد البشرية

موعد التقديم في وظائف النقل السعودية 2021

أوضحت وزارة النقل أن التقديم لدي الوظائف الخالية لديها سوف يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 ويستمر التقديم في الوظائف لمدة 5 أيام فقط من تاريخ بداية التقديم لجميع الخريجين الراغبين في التقديم في الوظائف الخالية لدي الوزارة، وقد أكدت الوزارة أن التقديم سوف يكون للتخصصات التي تم تحدديها فقط دون أي تخصصات أخري حتي لا يتم رفض أي طلبات يتم تقديمها من قبل الراغبين في التسجيل.