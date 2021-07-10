وزارة البيئة والمياة والزراعة تطرح 44 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لعام 2021، أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعة من خلال رابطها الإلكتروني الخاص بها، بأن يتوافر لديها 44 وظيفة متاحة للرجال والنساء في مختلف التخصصات، ولقد حددت الوزارة أن تلك الوظائف قائمة على نظام التقاعد، كما خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة رابط إلكتروني خاص بها يمكن للطالب الوظيفة التقدم من خلاله.

مدير قسم التواصل الداخلي

موظف بدرجة مدير تابع لقسم الموارد البشرية

مسئول تخطيط الموارد البشرية

موطف بدرجة مدير للرواتب والنفقات

أخصائي للعناية بالعاملين في الوزارة

مدير خاص بالضمانات

موظف بدرجة مدير قسم الدراسات والتخطيط

أخصائي المنافسات

مسئول عن المدفوعات وكذلك الحسابات

مدير خاص بالتقارير والتحليل المالي

وظيفة مدير خاص بقسم الإيرادات

موظف برتبة أخصائي خاص بالضمانات

أخصائي خاص بمعالجة العقود

الولوج على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة البيئة والمياة والزراعة

النقر على الوظائف المتاحة واختيار الوظيفة

تعبئة الحقول الفارغة من بيانات لإتمام عملية التسجيل.

لابد أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية

أن يتمتع بالسيرة الحسنة

حاصل على المؤهل المطلوب للإلتحاق بالوظيفة، وإذا كان المتقدم حاصل على المؤهل من جامعة غير سعودية، فعليه أن يقدم معادلة مُصرحة من جامعة السعودية

إذا فَصل المتقدم من وظيفة حكومية لابد أن يمر على مدة الفصل خمس سنوات.

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لقد حددت وزارة البيئة والمياة والزراعة موعد فتح باب التقدم للتوظيف في الوظائف الشاغرة بالوزارة، وهو بداية من الحادي عشر من يوليو والموافق غرة ذي الحجة، وسوف يستمر حتى 15 يوليو الجاري، من المعروف أن المملكة دائمة السعي في الاستفادة من الكوادر الوطنية الموجودة داخل المملكة السعودية، وتعتبر الوظائف التابعة في وزارة البيئة والمياة والزراعة من الوظائف الهامة التي يتمناها العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، لذا نجد أن عمليات البحث عن 44 وظيفة الشاغرة بالوزارة متزايدة بشكل كبير للإلتحاق بالوظائف.