وظائف خالية بشركة رويال تكستايل للصناعات النسيجية براتب يصل إلى 6000 جنية

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة رويال تكستايل للصناعات النسيجية “شارع الطيران بالخانكة” كبرى الشركات العاملة في إنتاج و تصنيع النسيج، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تبدأ من 2500 جنية إلى 6000 جنية، و نستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
وظائف شركة رويال تكستايل للصناعات النسيجية
- مطلوب مهندسين تصميم، و يشترط مؤهلات عليا، براتب 6000 جنية.
- مطلوب عدد 2 ميكانيكي خبرة، و يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 5000 جنية.
- مطلوب عدد 10 فني نسيج، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط خبرة، براتب 4000 جنية.
- مطلوب عدد 5 عامل، براتب 2500 جنية.
- مطلوب عدد 3 عمال مخازن براتب 2500 جنية.
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شروط و مزيا و طرق التقدم لشغل الوظائف المطلوبة
يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 40 سنة، و يفضل أصحاب الخبرات في نفس مجال العمل، و توفر الشركة تأمينات طبية و اجتماعية، و للتقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة ثم تسجيل راغبي العمل، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 024698947
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