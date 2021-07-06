تقديم الحرس الملكي لرتبة عريف فني 1443 ثانوي بموقع معهد الإدارة preserv.ipa.edu

ننشر رابط تقديم الحرس الملكي لرتبة عريف فني 1443 الإلكتروني، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب معهد الإدارة العامة وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء استقبال طلبات التسجيل في البرامج الإعدادية لمعهد الإدارة العامة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1443هـ بالشراكة من رئاسة الحرس الملكي، وقد تم إيضاح مزايا الدورة التدريبية المنتهية بالتوظيف، والبرامج الإعدادية المنفذة بالدورة.

تقديم الحرس الملكي لرتبة عريف فني 1443

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل معهد الإدارة العامة عن بدء استقبال طلبات تقديم الحرس الملكي على البرامج الإعدادية التالية (برمجة الحاسب الآلي – السكرتير التنفيذي – إدارة سلاسل الإمداد)، وذلك ضمن الشراكة المُنفذة بين رئاسة الحرس الملكي ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب.

وقد أوضح معهد الإدارة العامة المزايا المقرر الحصول عليها للمقبولين وهي الحصول على مكافأة شهرية تقدر قيمتها بمبلغ 1000 ريال سعودي خلال الفترة المخصصة للدراسة أو التدريب، والحصول على تأمين طبي وإمكانية العلاج بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة بالمملكة.

وبعد انتهاء الدراسة والتخرج بشكل رسمي، سيتم التعيين على رتبة عريف فني، ويتم احتساب الفترة الخاصة بالتدريب في معهد الإدارة العامة ضمن سنوات الخدمة العسكرية، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي للمتقدمين بالمركز الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بالعاصمة الرياض.

رابط التقديم على الحرس الملكي

يُقدم معهد الإدارة العامة عدداً من البرامج الإعدادية لحاملي الشهادة الثانوية العامة، حيث يمكنك اختيار إحدى القطاعات من القائمة المتوفرة لدى موقع المعهد الإلكتروني، وذلك لاستعراض كافة البرامج التي تتعلق به، وقد حدد المعهد ثلاث برامج إعدادية ضمن الشراكة مع رئاسة الحرس الملكي.

وقبل البدء في الدخول إلى بوابة التسجيل الإلكتروني لتعبئة طلب أو استمارة الالتحاق بالبرامج الإعدادية، يجب على المتقدم اختيار وتحديد مقر المعهد الذي يرغب في الالتحاق به، كما يجب تعبئة كافة البيانات باستمارة الالتحاق بالبرامج الإعدادية بشكل دقيق وبأمانة، ويتحمل المتقدم التبعات النظامية للأخطاء الموجود بالاستمارة، ويمكنكم الحصول على رابط تقديم الحرس الوطني لرتبة عريف فني 1443 من خلال التالي:

رابط التقديم على الحرس الملكي 1443 (preserv.ipa.edu.sa).

ويجب العلم أن معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية يقوم بتنفيذ العديد من البرامج الإعدادية الموجهة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المركز الرئيسي بالرياض وفروعه بكلٍ من المنطقة الشرقية بالدمام، وفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة بجدة، والفرع النسائي بالرياض.

معهد الإدارة العامة 1442

أعلن معهد الإدارة العامة عن الخطة الزمنية للبرامج الإعدادية العامة، حيث يتم فتح نظام التسجيل الإلكتروني الفصل الأول اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 يوليو 2021م، بينما يبدأ التسجيل مرة أخرى اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 4 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 14 يوليو 2021م.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى والبدء في تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 1 أغسطس 2021م، وأخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الأساسيين للبريد الممتاز يوم الأربعاء بتاريخ 25 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 4 أغسطس 2021م.

شروط القبول في الحرس الملكي

تم الإعلان عن الشروط العامة للقبول في الحرس الملكي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالبرامج الإعدادية وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية أو قسم العلوم الإدارية والاجتماعية أو قسم العلوم الشرعية أو المعاهد العلمية.

ويجب ألا يقل التقدير عن جيد وفق شروط كل برنامج من البرامج الإعدادية، ولن يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الصناعية أو الثانوية الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

التسجيل في الحرس الملكي 1442

يمكنكم الآن تقديم الحرس الملكي لرتبة عريف فني 1443 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة ببرامج سواء الإعدادية أو التدريبية الخاصة بمعهد الإدارة العامة لحاملي الشهادة الثانوية من الطلاب بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع المعهد الإلكتروني الذي يمكنكم الدخول إليه عن طريق اتباع رابط معهد الإدارة الرسمي المرفق.