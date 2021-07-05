أحدث نشرة وظائف في السعودية .. وظائف وزارة الخارجية والحرس الملكي وجامعة الأمير سلطان

ضمن أحدث نشرة وظائف في السعودية ، كشفت العديد من المؤسسات الأكاديمية والتعليمية السعودية فضلًا عن الهيئات السيادية عن العديد من الوظائف في المملكة ، والتي تندرج في إطار رؤية المملكة 2030 وهي المخطط التنموي الطموح التي تقوده السلطات السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بالتناغم مع مختلف المؤسسات في بلاد الحرمين الشريفين.

في السطور القليلة المقبلة، سنتعرف بشيء من التفصيل عن أحدث وظائف السعودية ، والتي طرحتها مؤسسات على شاكلة وزارة الخارجية السعودية و الحرس الملكي السعودي بالإضافة إلى جامعة الأمير سلطان .

كما يمكنك عزيزي القارئ، متابعة القسم الخاص بآخر الوظائف الشاغرة السعودية في موقع ثقفني، والمحدثة باستمرار وعلى مدار الساعة.

وظائف وزارة الخارجية السعودية

كشفت وزارة الخارجية السعودية عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة بالنظام التعاقدي، متاح شغلها للكوادر الوطنية المؤهلة، من الرجال والنساء داخل المملكة، وذلك في العديد من المجالات والتخصصات.

وأوضحت الوزارة السعودية أن التقديم في الوظائف المعلنة، متاحًا بدايةً من اليوم الإثنين 25 ذو القعدة 1442 هـ الموافق لـ 5 يوليو 2021 م، على أن يُغلق باب التقديم والتسجيل في وظائف الخارجية السعودية يوم الأحد المقبل 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق لـ 11 يوليو 2021 م.

وشملت التخصصات المطلوب شغلها بالوزارة، وفقًا للحساب الرسمي لها على “تويتر”، 20 بندًا، هي على النحو التالي:

الإعلام السياسي العلوم السياسية الدبلوماسية العامة الجغرافيا السياسية العلاقات الدولية حقوق الإنسان القانون العام الدراسات الدولية القانون الدولي الاقتصاد الأمن الدولي الاستراتيجية نظريات التجارة الدولية الإدارة المالية المحاسبة الإعلام الرقمي الموارد البشرية الترجمة الجرافيك التصميم الداخلي

وتم تحديد 3 بنود أساسية كـ شروط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية فهي كالآتي:

أن يكون المتقدم (ة) مواطن سعودي .

يجب أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الدرجة الأعلى في التخصصات المطلوبة، شريطة اعتمادها من جامعة أو كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم السعودية ، ولا يقل التقدير الجامعي عن جيد جدًا.

ألا تكون لدى المتقدم أو المتقدمة مانع في السفر أو العمل ضمن البعثات السعودية في الخارج.

أما عن كيفية التقديم في وظائف الخارجية السعودية فيمكن ذلك عبر القسم الخاص بالتوظيف الموجود داخل موقع وزارة الخارجية.

تسعى المملكة العربية السعودية، عبر مخططات مدروسة دومًا، إلى تغطية كافة الجوانب التي تعاني نقصًا أو سلبية، ومنها بالطبع قطاع التوظيف أو أزمة البطالة، التي شهدت اتجاهًا إيجابيًا في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك عبر العديد من المبادرات الحكومية منها مثل برنامج شريك الذي يأتي برعاية ولي العهد السعودي رأسًا، علاوة على ما تطرحه وزارة الموارد البشرية بين الحين والآخر من وظائف، ومنها ما وفره القطاع الخاص على غرار باب رزق جميل.

وظائف الحرس الملكي

في إطار برامج التوظيف في السعودية ، تداولت وسائل الإعلام في المملكة قبل ساعات، إعلان رئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن فتح باب التقديم في مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب وذلك لحملة الشهادة الثانوية العامة، ضمن برامجه الإعدادية بالمشروع.

وكشف الحرس الملكي السعودي عن عدة مميزات للمشروع منها:

احتساب فترة التدريب داخل المعهد ضمن سنوات الخدمة العسكرية

يحصل المتدرب على مكافأة شهرية مقدارها 1000 ريال سعودي أثناء فترة الدراسة

توفر الرئاسة الملكية للمتدربين تأمين طبي

متاح للمتدربين العلاج داخل مستشفيات القوات المسلحة السعودية

أما عن تفاصيل مشروع أو برنامج توظيف الحرس الملكي السعودي فهي وفقًا للمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام السعودية:

السكرتير التنفيذي

برمجة الحاسب الآلي

إدارة سلاسل الإمداد

وحول شروط التقديم في وظائف الحرس الملكي فهي تشمل على الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، على أن يُستنى من ولد ونشأ خارج المملكة مع والده لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، شريطة ألا يكون حاملًا لجواز سفر أو جنسية البلد التي وُلد بها.

يجيب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في أحد أقسام ( العلوم الإدارية والاجتماعية – العلوم الطبيعية – العلوم الشرعية)، أو يكون حاز شهادة أحد المعاهد العلمية بحسب يوافق تخصصه شروط البرنامج التوظيفي.

لا يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية الزراعية أو الصناعية، ولا المعاهد الصحية أو معهد إعداد المراقبين .

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، بحيث لا يكون قد سبق حصوله على حكم بحد شرعي أو في إحدى الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف.

ألا يكون قد تم طرد المتقدم من إحدى المعاهد أو الكليات العسكرية لأي سببٍ كان.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

ينبغي أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، مع ضرورة أن يتناسب الطول مع الوزن، بحيث يكون ذا بنية جسدية ملائمة للطول.

وحددت رئاسة الحرس الملكي السعودي بدء التقديم والتسجيل في مشروع التوظيف اعتبارًا من الأحد 24 ذو القعدة 1442 هـ الموافق لـ 4 يوليو 2021 م، ويتسنى التقديم في وظائف الحرس الملكي من خلال بوابة البرامج الإعدادية التابع لـ معهد الإدارة العامة .

إعلان توظيف جامعة الأمير سلطان

بشروط مبسطة وللمواطنين والمواطنات فقط، أعلنت جامعة الأمير سلطان السعودية عن طرح مجموعة من الوظائف الجديدة في السعودية، في القطاعين الإداري والفني داخل الجامعة.

وأعلنت الجامعة السعودية عن رغبتها في شغل العديد من الكفاءات السعودية من أصحاب الشهادات وحملة البكالوريوس في المجالات والتخصصات الـ10 التالية:

علوم حاسب هندسة مدنية أمن معلومات نظم معلومات علوم مكتبات محاسبة علاقات عامة وإعلام لغة إنجليزية إدارة أعمال موارد بشرية

وبشأن شروط وظائف جامعة الأمير سلطان فقد حددتها في بندين فقط هما:

ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.

الخبرة العملية الكافية في مجال التخصص.

للتقديم في وظائف جامعة الأمير سلطان فيمكن ذلك من خلال بوابة التوظيف الرسمية التابعة للجامعة أو عبر البريد الإلكتروني للجامعة السعودية.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على آخر وأحدث نشرة وظائف في السعودية ، والتي شملت في الساعات القليلة الأخيرة، وظائف وزارة الخارجية السعودية بالإضافة إلى وظائف الحرس الملكي السعودي وأخيرًا وظائف جامعة الأمير سلطان ، واستعرضنا شروط التقديم ومواعيده إلى جانب رابط التقديم في الوظائف المُعلنة.