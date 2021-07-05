وزارة الدفاع القبول الموحد 1442 رابط استعلام نتائج الترشيح المبدئي للقوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع القبول الموحد 1442 لحاملي شهادة الثانوية العامة “ضباط”، حيث أتاحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة إمكانية الإطلاع على أسماء المتقدمين المقبولين مبدئياً للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1443هـ، فمن يرغب في الاستعلام عن الأسماء المقبولة مبدئياً بوزارة الدفاع للالتحاق بالكلية المتقدم عليها وفق تسلسل الرغبات، بإمكانه ذلك من خلال الدخول إلى بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع الإلكترونية.

وزارة الدفاع القبول الموحد 1442

أعلنت وزارة الدفاع عن البدء في استقبال طلبات التقديم على الكليات العسكرية للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة، وقد أتاحت بوابة القبول الموحد لاستقبال طلبات التقديم من الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية التابعة للوزارة بالعام الدراسي الجديد، ويتم الإعلان عن فتح التسجيل في وزارة الدفاع للثانوي بشكل سنوي.

وبعد انتهاء فترة التقديم المحددة من قبل اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين، تقوم اللجنة بفرز المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ثم إجراء عملية المفاضلة بين كافة المتقدمين وفق الدرجات الحاصلين عليها بالمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى درجات اختبارات المركز الوطني للقياس القدرات أو التحصيلي.

وبعد ذلك تقوم اللجنة بإرسال رسالة نصية على الجوال المسجل للمتقدم المرشح تفيد بصدور نتائج القبول المبدئي، كما تعلن عن إتاحة النتائج عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، ويجب على المرشح الرجوع إلى البوابة وطباعة استمارة الالتحاق وتعبئتها وتوقيعها من الجهة المختصة لحجز موعد المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

المستندات المطلوبة لوزارة الدفاع ثانوي 1442

تم إيضاح المستندات المطلوب تقديمها لمكتب التسجيل المرفقة بطلب الالتحاق المبدئي من قبل اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، حيث تتمثل المستندات المطلوبة في التالي:

صورة من شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها المرشح. إحضار صورة من شهادة اختبار قياس القدرات العامة والتحصيلي والكفايات. صورة من بطاقة الهوية الوطنية. إحضار صورة من دفتر العائلة لوالد الطالب. في حال حصول الطالب على مؤهله الدراسي من خارج المملكة، فيجب عليه معادلة الشهادة من وزارة التعليم عام. إحضار صورة تثبت هوية والدة الطالب وتكون مصدقة في حال كانت غير مُضافة بالسجل المدني. صورة من الهوية الوطنية أو السجل المدني أو حفيظة نفوس جد المرشح.

رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

يتم الإطلاع على أسماء المقبولين أو الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع من خلال الدخول إلى بوابة القبول الموحد الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع رابط الدخول التالي (afca.mod.gov.sa)، ثم القيام بتعبئة بيانات الدخول المطلوبة وهي اسم المستخدم والرقم السري، ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.

وفي حال فقدان رقم الطلب الخاص بالمتقدم، فيتم استرجاعه مرة أخرى عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الموحد، ثم النقر على لقامة المساعدة الجانبية، ثم اختيار استعادة رقم الطلب وتعبئة البيانات كاملةً.