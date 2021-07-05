رابط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية للنساء والرجال 2021

وظائف وزارة الخارجية السعودية. أعلنت الادارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية عن التفاصيل الخاصة. بوجود وظائف شاغرة لدي الوزارة للجنسين. على أن يتم شغل تلك الوظائف بطريق التعاقد من النساء والرجال في المملكة، وذلك من حملة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وسوف نتناول في هذه المقالة التخصصات المطلوبة ورابط التقديم في الوظائف الشاغرة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

رابط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية للجنسين 2021 والتخصصات المطلوبة:-

أعلنت الادارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية السعودية عن التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة من وزارة الخارجية من حملة البكالوريوس والماجستير وهذه التخصصات هي:-

العلوم السياسية.

الجغرافيا السياسية.

حقوق الإنسان.

الدبلوماسية العامة.

العلاقات الدولية.

الدراسات الدولية.

القانون العام.

القانون الدولي.

نظريات التجارة الدولية.

الأمن الدولي.

الاستراتيجية.

الاقتصاد.

الإدارة العامة.

المحاسبة.

الموارد البشرية.

الإعلام الرقمي.

الجرافيك.

التصميم الداخلي.

الترجمة.

شروط شغل وظائف وزارة الخارجية:-

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية وهذه الشروط هي:-

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويتم استثناء من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للدولة.

أن يكون حسن السير والسمعة والسلوك.

ألا يكون متزوج أو متزوجه من غير الجنسية السعودية.

أن يكون لائق طبياً وحسن المظهر.

أن يوافق على العمل خارج المملكة.

إجادة اللغة الانجليزية بما يعادل 5 درجات وفق تقييم اختبار الايلتس المعتمد من المجلس الثقافي البريطاني أو ما يعادله من اختبار توفل.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على البكالوريوس أو الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

أن يكون المؤهل معادلاً من قبل وزارة التعليم وذلك لمن حصل عليه من الخارج.

رابط ومواعيد التقديم:-

يمكن التقديم في تلك الوظائف وذلك عبر بوابة التوظيف التابعة لوزارة الخارجية السعودية، في الفترة من يوم الأثنين الموافق 5 يوليو 2021 وحتي يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، وسيتم شغل تلك الوظائف المعلن عنها في وزارة الخارجية وذلك بنظام التعاقد، ويمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بشغل تلك الوظائف عبر الرابط الالكتروني السابق، وأيضاً الخطوات الخاصة بالتقديم فى تلك الوظائف المعلن عنها.