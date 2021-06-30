مطلوب أفراد وضباط أمن للعمل فورا بشركة سينا مصر للأمن والحراسة للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة سينا مصر للأمن والحراسة 119 شارع بورسعيد أمام محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة وحاملي الإعدادية، برواتب مجزية تبدأ من 2500 إلى 3100 جنية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على مصر فايف.

وظائف شركة سينا مصر للأمن والحراسة

مطلوب عدد 50 ضابط أمن، للعمل ببنها، ويشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2500 جنيه. مطلوب عدد 10 مشرف أمن ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة براتب 3100 جنيه. مطلوب عدد 150 ضابط أمن للعمل بالعبور، براتب 2500 جنيه، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط أو إعدادية. مطلوب عدد 200 ضابط أمن للعمل بالعاشر من رمضان، مؤهل متوسط أو إعدادي و براتب يبدأ من 2500 جنيه إلى 2800 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط أو أعداديه، وان لا يزيد السن عن 50 سنة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية وتأمينات على الحياه، بالإضافة إلى توفير وجبات وسكن للمغتربين وزيادة راتب كل 6 شهور و أجازات، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01113714156 – 01060229639