انت الان تتابع تفاصيل خبر فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية براتب يصل إلى 5000 جنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية ” بابا جونز – اربيز ” 99 شارع الثورة بمصر الجديدة، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة برواتب مجزية تبدأ من 2800 إلى 5500 جنية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة فانتدج ايجيبت ” بابا جونز – اربيز”

مطلوب عدد 20 مدير مطعم، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 5500 جنية. مطلوب عدد 50 مساعد كدير براتب 5000 جنية. مطلوب عدد 50 مشرف مطعم براتب 4000 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 150 كول سنتر من الجنسين، مؤهل متوسط أو عالي. مطلوب عدد 150 طباخ مؤهلات متوسطة، براتب 2800 جنية. مطلوب عدد 150 عضو فريق، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، براتب 2800 جنية.

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مزايا وشروط وطرق التقديم

يشترط لمن يرغب في التقدم للوظائف أن لا يزيد السن عن 35 سنة وان لا يقل المؤهل عن متوسط، وتقدم الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية وفرص للترقي ويونيفورم، بالإضافة إلى حوافز شهرية وتدريبات مجانية، وتوفير سمن للمغتربين، ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة وتسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية : 0101388820 – 01100607800 – 01285816757 .