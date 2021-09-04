أفضل كريم طبيعي من صنع اليدين في المنزل لفرد ونعومة الشعر

الشعر المجعد مشكلة تعاني منها الفتيات في جميع العصور فإن جميع موضة تصفيف الشعر في جميع البلدان كانت تخص الشعر الناعم المفرود لذلك أصبح الشعر الناعم غاية يريد الجميع الوصول إليها بمختلف الطرق حتى أن البعض يقوم بتجربة وصفات ووسائل قد تؤدي إلي إهدار صحة الشعر بشكل كبير في سبيل التمتع بشعر مفرود ولو بشكل مؤقت مثل وسائل البروتين والكيراتين التي تقوم بفرد الشعر بمواد كيميائية، حيث أصبحت موضة العصر هو توجه العرائس المقبليز على الزواج والفتيات على صالونات التجميل الخاصه بالشعر لإتمام جلسات البروتين والتي تحتاج إلي مبالغ طائلة في سبيل الحصول على نعومة للشعر، على الرغم أن فرد الشعر المطلق لا يحدث سوي بوسائل البروتين والكيراتين إلا أنه بعد فترة من تطبيقه على الشعر يحدث تساقط شديد للشعر نظراً للمواد الكيميائية القاسية التي لا تتحملها بصيلات الشعر، لذلك فهو حل مستبعد لمن يهتم بالناحية الصحية والتجميلية معاً ولكن لا داعي للقلق حيث نقدم لكم اليوم كريم طبيعي من صنع اليدين لفرد الشعر وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر طريقة تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر المكونات: ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة مماثلة من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

فنجان من النشا. طريقة التحضير: نحضر عبوة محكمة الغلق في حين الرغبة بالإحتفاظ بالكريم للإستفادة منه مرة أخرى ونضع فيها كلاً من مسحوق النشا وزيت جوز الهند الأصلي ونقلبهم معاً. في الخطوة الثانية نقوم بإضافة باقي المكونات من العسل الأبيض وكريم البانثينول ونقلبهم في اتجاه واحد للحصول على أفضل قوام ناعم للكريم، في حالة تماسك الكريم الطبيعي يمكن تخفيفه بملعقة من زيت جوز الهند. قبل تطبيق الكريم لا بد أن يكون الشعر رطب وليس جاف ونقوم بتوزيع الكريم على الشعر بعناية والفرك جيداً على فروة الشعر نترك الكريم على الشعر مدة محددة ساعه على الأقل. يتم غسل الشعر وتنظيفه من الكريم فلا يجب أن يبقي الكريم على الشعر بالشامبو وبعد ذلك تجفيف الشعر ببطئ ونلاحظ نعومة الشعر وفرده. طريقة التحضير: الوسوم

الشعر المجعد مشكلة تعاني منها الفتيات في جميع العصور فإن جميع موضة تصفيف الشعر في جميع البلدان كانت تخص الشعر الناعم المفرود لذلك أصبح الشعر الناعم غاية يريد الجميع الوصول إليها بمختلف الطرق حتى أن البعض يقوم بتجربة وصفات ووسائل قد تؤدي إلي إهدار صحة الشعر بشكل كبير في سبيل التمتع بشعر مفرود ولو بشكل مؤقت مثل وسائل البروتين والكيراتين التي تقوم بفرد الشعر بمواد كيميائية، حيث أصبحت موضة العصر هو توجه العرائس المقبليز على الزواج والفتيات على صالونات التجميل الخاصه بالشعر لإتمام جلسات البروتين والتي تحتاج إلي مبالغ طائلة في سبيل الحصول على نعومة للشعر، على الرغم أن فرد الشعر المطلق لا يحدث سوي بوسائل البروتين والكيراتين إلا أنه بعد فترة من تطبيقه على الشعر يحدث تساقط شديد للشعر نظراً للمواد الكيميائية القاسية التي لا تتحملها بصيلات الشعر، لذلك فهو حل مستبعد لمن يهتم بالناحية الصحية والتجميلية معاً ولكن لا داعي للقلق حيث نقدم لكم اليوم كريم طبيعي من صنع اليدين لفرد الشعر وللتعرف على خطوات التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر طريقة تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر المكونات: ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة مماثلة من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

فنجان من النشا. طريقة التحضير: نحضر عبوة محكمة الغلق في حين الرغبة بالإحتفاظ بالكريم للإستفادة منه مرة أخرى ونضع فيها كلاً من مسحوق النشا وزيت جوز الهند الأصلي ونقلبهم معاً. في الخطوة الثانية نقوم بإضافة باقي المكونات من العسل الأبيض وكريم البانثينول ونقلبهم في اتجاه واحد للحصول على أفضل قوام ناعم للكريم، في حالة تماسك الكريم الطبيعي يمكن تخفيفه بملعقة من زيت جوز الهند. قبل تطبيق الكريم لا بد أن يكون الشعر رطب وليس جاف ونقوم بتوزيع الكريم على الشعر بعناية والفرك جيداً على فروة الشعر نترك الكريم على الشعر مدة محددة ساعه على الأقل. يتم غسل الشعر وتنظيفه من الكريم فلا يجب أن يبقي الكريم على الشعر بالشامبو وبعد ذلك تجفيف الشعر ببطئ ونلاحظ نعومة الشعر وفرده. طريقة التحضير:

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