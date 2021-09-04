فوائد زيت الزيتون السحرية تعرف على 5 مميزات لزيت الزيتون لم تعرفها من قبل

فوائد زيت الزيتون السحرية يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية في عالم الصحة والتجميل. فله فوائد عديدة لا حصر لها وكلما ازدادت البحوث ازدادت نتائج فوائده واستخداماته في علاج الكثير من الأمراض وأيضا في الوقاية منها. وبالتأكيد هو عنصر أساسي في علاج مشاكل الشعر والبشرة لما يحتويه من ألياف ومعادن طبيعية لها مفعول ساحر علي الشعر والبشرة. فدعونا نتعرف سويا على أهم خصائص زيت الزيتون وفوائده العظيمة.فوائد زيت الزيتون السحرية 5 مميزات لم تعرفها من قبل
إليكم 5 حقائق لا تعرفها عن زيت الزيتون لها تأثير كبير على صحة الإنسان وهي:
- يحتوي الزيت على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والتحكم في مستويات الأنسولين بالجسم.
- يحتوي زيت زيتون علي مادة البوليفينول. أي نوع من مضادات الأكسدة الذي يساعد على حماية الخلايا من التلف. قد لا يكون زيت الزيتون البكر. فتعتمد الكثير من الشركات علي تمرير زيوت منخفضة الجودة كزيت زيتون بكر مما يفقد المستهلكين ذلك الكوكتيل الرائع من مضادان الالتهاب ومضادات الأكسدة.
- تخزين زيت الزيتون: يمكن للحرارة والضوء أن يتلفا الزيت من خلال الأكسدة لذلك علينا وضعه فب خزانة بدرجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة.
- الأمريكيون الأكثر استهلاكا: فتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستهلكي لزيت الزيتون. ولكن في ظل منافسة الهند والصين قد لا تستطيع الحفاظ على هذا المركز.
- تقدر المنتجات التجميلية التي تحتوي على زيت الزيتون بمليارات الدولارات. فمضادات الأكسدة التي تشفي الخلايا الداخلية تستطيع أن تساعد في حماية المظهر الخارجي من التلف.
ينصح بعض الأطباء بتناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر على الريق فزيت الزيتون علي الريق له فوائد سحرية على صحة الإنسان ويمكن تناوله مع قليل من الماء الدافئ أو مع عصير الليمون حتى تتخلص من مذاقه إذا لم تحبه ومما يجعله أسرع في الهضم. وبمتابعة ذلك ستلاحظ الآتي:
- يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم لأحتواءه على مادة بوليفينول المضادة للأكسدة، كما أن الأحماض الدهنية الأحادية الغير مشبعة فيه تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد في الجسم HDL. وخفض الضار LDL.
- الحصول على بشرة أفضل فيعد تناوله على الريق أو قبل النوم على معدة فارغة مكافحا للتجاعيد وعلامات الشيخوخة.
- التقليل من الوزن فيساعد حمض الأوليك على إبطاء امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.
- تحسين صحة المرارة ففي هذه الحالة بساعد الزيت على زيادة إنتاج العصراتالعصاراتالمعصراتالعصرياتالعصران البنكرياسية والصفراء والتقليل من خطر تكوين الحصوات.
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فوائد زيت الزيتون السحرية يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية في عالم الصحة والتجميل. فله فوائد عديدة لا حصر لها وكلما ازدادت البحوث ازدادت نتائج فوائده واستخداماته في علاج الكثير من الأمراض وأيضا في الوقاية منها. وبالتأكيد هو عنصر أساسي في علاج مشاكل الشعر والبشرة لما يحتويه من ألياف ومعادن طبيعية لها مفعول ساحر علي الشعر والبشرة. فدعونا نتعرف سويا على أهم خصائص زيت الزيتون وفوائده العظيمة.فوائد زيت الزيتون السحرية 5 مميزات لم تعرفها من قبل
إليكم 5 حقائق لا تعرفها عن زيت الزيتون لها تأثير كبير على صحة الإنسان وهي:
- يحتوي الزيت على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والتحكم في مستويات الأنسولين بالجسم.
- يحتوي زيت زيتون علي مادة البوليفينول. أي نوع من مضادات الأكسدة الذي يساعد على حماية الخلايا من التلف. قد لا يكون زيت الزيتون البكر. فتعتمد الكثير من الشركات علي تمرير زيوت منخفضة الجودة كزيت زيتون بكر مما يفقد المستهلكين ذلك الكوكتيل الرائع من مضادان الالتهاب ومضادات الأكسدة.
- تخزين زيت الزيتون: يمكن للحرارة والضوء أن يتلفا الزيت من خلال الأكسدة لذلك علينا وضعه فب خزانة بدرجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة.
- الأمريكيون الأكثر استهلاكا: فتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستهلكي لزيت الزيتون. ولكن في ظل منافسة الهند والصين قد لا تستطيع الحفاظ على هذا المركز.
- تقدر المنتجات التجميلية التي تحتوي على زيت الزيتون بمليارات الدولارات. فمضادات الأكسدة التي تشفي الخلايا الداخلية تستطيع أن تساعد في حماية المظهر الخارجي من التلف.
ينصح بعض الأطباء بتناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر على الريق فزيت الزيتون علي الريق له فوائد سحرية على صحة الإنسان ويمكن تناوله مع قليل من الماء الدافئ أو مع عصير الليمون حتى تتخلص من مذاقه إذا لم تحبه ومما يجعله أسرع في الهضم. وبمتابعة ذلك ستلاحظ الآتي:
- يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم لأحتواءه على مادة بوليفينول المضادة للأكسدة، كما أن الأحماض الدهنية الأحادية الغير مشبعة فيه تساعد على زيادة الكوليسترول الجيد في الجسم HDL. وخفض الضار LDL.
- الحصول على بشرة أفضل فيعد تناوله على الريق أو قبل النوم على معدة فارغة مكافحا للتجاعيد وعلامات الشيخوخة.
- التقليل من الوزن فيساعد حمض الأوليك على إبطاء امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.
- تحسين صحة المرارة ففي هذه الحالة بساعد الزيت على زيادة إنتاج العصراتالعصاراتالمعصراتالعصرياتالعصران البنكرياسية والصفراء والتقليل من خطر تكوين الحصوات.
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