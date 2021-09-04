أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة البيتي الهشة بأبسط المكونات

عجينة السمبوسة من أشهر وألذ المعجنات التي يحبها الكثيرين، كما أنها من أطعم أطباق المقبلات التي لا تخلو منها أي موائد الإفطار في رمضان والعزائم بشكل عام، يتم حشو بأكثر من طريقة وكلاهما يعطيان مذاق رائع وشهي، فهي تحضر في المنزل بأبسط الطرق وأقل المكونات، فيمكن لربة المنزل تحضيرها في البيت بدلاً من شراؤها جاهزة، لذلك جمعنا لك عزيزتي اليوم أفضل طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي الهشة والمقرمشة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي الهشة

السمبوسة هي عبارة عن رقائق مقلية على شكل مثلثات يتم حشوها بأكثر من حشوة سواء كانت لحمة مفرومة، أو مكعبات دجاج مقطعة، أو حتى جبنه رومي أو شيدر أو أي من الحشوات المفضلة، ويمكن تحضير عجينة رقائق السمبوسة البيتي الهشة والمقرمشة من خلال الطريقة الآتية:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب كبيرة من الماء.

ذرة ملح.

ربع كوب من الزبدة.

تحضير وعاء كبير الحجم ويوضع فيه الزبدة والدقيق والماء والملح.

مزج كافة المكونات مع بعضها جيداً، ثم تترك لمدة ساعتين.

تشكيل العجينة على هيئة كريات صغيرة الحجم، ثم يتم تغطيتها بقطعة قماش نظيفة.

يتم فرد كل كرة بواسطة النشابة ثم تدهن بالقليل من الزبدة والدقيق.

فرد العجينة الثانية ووضعها فوق الأولى ودهنها بالقليل من الزبدة ورشة دقيق خفيفة، مع تكرار هذه الخطوة للحصول على أربعة طبقات.

وضع طبقات السمبوسة على صينية مغلفة بالقليل من الدقيق.

تسخين مقلاة كبيرة على نار هادئة، ثم يتم إضافة ملعقة صغيرة من الزيت.

وضع قرص السمبوسة في المقلاة مع تقليبها على الجانبين حتى أن تصل للون الأبيض فقط.

تقطيع السمبوسة إلى أربعة قطع، ثم يتم فصل كل قطعة عن الأخرى للحصول على رقائق السمبوسة.

حشو رقائق السمبوسة بأي حشوة موجودة، ثم تشكل على هيئة مثلثات.

تحمير السمبوسة في زيت غزير ثم تقدم بالهنا والشفا.

يجب أن تحمر في زيت غزير.

للحصول على سمبوسة مقرمشة يتم وضع القليل من الزيت على وجه السمبوسة عند تحميرها.

ترفع السمبوسة بعد تحميرها على مناديل مطبخ حتى يتشرب الزيت.

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