سر شباب اليابانيات ماسك للوجه مضاد للشيخوخة لتبدين أصغر 10 سنوات

تسعي الكثير من السيدات لمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح لون البشرة، فمع العوامل البيئية التي نتعرض لها يومياً نجد البشرة في حالة من الارهاق الواضح من حيث ظهور بعض البثور وغمقان البشرة والهالات السواء وغيرها من مشاكل البشرة التي تتسبب في إحراج الكثير من السيدات والفتيات وايضا الرجال، لذلك نقدم اليوم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام، سر شباب اليابانيات ماسك للوجه مضاد للشيخوخة لتبدين أصغر 10، قناع الارز الياباني المضاد للشيخوخه لازاله التجاعيد وتفتيح البشره، حيث يستخدم الأرز منذ زمن في اليابان كمكون أساسي في الوصفات الخاصة بالبشرة كونه غني فيتامين ب الذي يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة. وصفة لتفتيح البشرة سريعا وصفة لتفتيح البشرة سريعا المكونات ملعقه كبيره من الارز.

ربع لتر من الماء.

نصف من اللوز. طريقة تفتيح البشرة سريعا في أناء واسع نضيف ثلاث ملاعق مدمن الأرز وعليهم نصف لتر من الماء ويوضع على نار هادئه حتى يصل لمرحلة الغليان وينضج تماما الأرز ويترك على جانب حتى يبرد قليلا. ثم نضعه في الخلاط الكهربائي ويطحن جيدا جدا حتى يصبح قوام الأرز مثل العجينة ثم نضعه في وعاء على جانب. نحضر بذور الكتان في وعاء آخر ونضيف عليها نصف لتر من الماء وتترك على النار مع التحريك حتي تصبح الرغوة بيضاء حينئذ اطفئ النار. دعيها تبرد لبعض الوقت ثم يصفي الجيل المستخرج من بذور الكتان بقطعة قماش قطنية. في وعاء آخر ضعي معلقتين كبيرة من جل بذور الكتان مع ملعقتين كبيرة من خليط الأرز ثم نضيف عليهم زيت اللوز ونخلط المكونات معا جيدا وتوزع على كامل البشرة وتترك لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء البارد، يكرر قناع تفتيح البشرة وشد التجاعيد 3 مرات من كل أسبوع لنتيجة أفضل. طريقة تفتيح البشرة سريعا الوسوم

تسعي الكثير من السيدات لمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح لون البشرة، فمع العوامل البيئية التي نتعرض لها يومياً نجد البشرة في حالة من الارهاق الواضح من حيث ظهور بعض البثور وغمقان البشرة والهالات السواء وغيرها من مشاكل البشرة التي تتسبب في إحراج الكثير من السيدات والفتيات وايضا الرجال، لذلك نقدم اليوم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام، سر شباب اليابانيات ماسك للوجه مضاد للشيخوخة لتبدين أصغر 10، قناع الارز الياباني المضاد للشيخوخه لازاله التجاعيد وتفتيح البشره، حيث يستخدم الأرز منذ زمن في اليابان كمكون أساسي في الوصفات الخاصة بالبشرة كونه غني فيتامين ب الذي يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة. وصفة لتفتيح البشرة سريعا وصفة لتفتيح البشرة سريعا المكونات ملعقه كبيره من الارز.

ربع لتر من الماء.

نصف من اللوز. طريقة تفتيح البشرة سريعا في أناء واسع نضيف ثلاث ملاعق مدمن الأرز وعليهم نصف لتر من الماء ويوضع على نار هادئه حتى يصل لمرحلة الغليان وينضج تماما الأرز ويترك على جانب حتى يبرد قليلا. ثم نضعه في الخلاط الكهربائي ويطحن جيدا جدا حتى يصبح قوام الأرز مثل العجينة ثم نضعه في وعاء على جانب. نحضر بذور الكتان في وعاء آخر ونضيف عليها نصف لتر من الماء وتترك على النار مع التحريك حتي تصبح الرغوة بيضاء حينئذ اطفئ النار. دعيها تبرد لبعض الوقت ثم يصفي الجيل المستخرج من بذور الكتان بقطعة قماش قطنية. في وعاء آخر ضعي معلقتين كبيرة من جل بذور الكتان مع ملعقتين كبيرة من خليط الأرز ثم نضيف عليهم زيت اللوز ونخلط المكونات معا جيدا وتوزع على كامل البشرة وتترك لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء البارد، يكرر قناع تفتيح البشرة وشد التجاعيد 3 مرات من كل أسبوع لنتيجة أفضل. طريقة تفتيح البشرة سريعا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر شباب اليابانيات ماسك للوجه مضاد للشيخوخة لتبدين أصغر 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.