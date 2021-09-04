المانجو فاكهة تحارب السرطان والاكتئاب

مع قرب انتهاء فصل الصيف الحار وإجازاته الطويلة، ينقضي كذلك وقت الإستمتاع بفاكهة الصيف اللذيذة وعلى رأسها المانجو التي تمتاز بمذاق رائع ومحتوى صحي عالي من الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لصحة وسلامة الجسم.

ولا يخفى على أحد أن تناول المانجو له فوائد صحية عالية، من أهمها الوقاية من أمراض السرطان ومحاربة الإكتئاب والربو وتحسين صحة القلب.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الدكتورة شيري أنسي، إستشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، قولها أن المانجو دوت الخليج "ملكة الفواكه" نظراً لفوائدها الصحية العديدة التي تفوق أضرارها. والسبب في ذلك يعود لكون المانجو فاكهة غنية بالألياف الضرورية لخفض الكوليسترول الضار، وتحسين عملية الهضم.

كما تحتوي المانجو على مادة "البروبيوتيك"، وهي مادة تحوي البكتيريا الحيوية النافعة للجسم، والتي تسهم في حماية الجسم من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، وتعزز مناعة الجسم في مواجهة مختلف الأمراض.

وتضيف أنسي: "إلى جانب تلك الفوائد العديدة لفاكهة المانجو، فإنها كذلك غنية بثلاثة فيتامينات أساسية، أهمها فيتامين سي المعروف علمياً بأنه صديق البشرة، وذلك بسبب تحفيزه لمادة الكولاجين المفيدة لنضارة البشرة وإطالة الشعر وعلاج بثور الوجه لدى السيدات بشكل خاص".

كما تحدثت أنسي عن فيتامين أ الموجود في فاكهة المانجو، وهو من الفيتامينات الأساسية لصحة العينين كونه يساعد في علاج أمراض مثل المياه البيضاء والأمراض التي تصيب الشبكية. كما تحتوي المانجو على فيتامين" ه" المفيد لصحة الرجال، حيث يعالج الأمراض التي قد تؤدي إلى العقم ومنها لزوجة الحيوانات المنوية.

علاج الإمساك والإكتئاب

كون المانجو غنية بمادة الألياف، فإن تناولها يساعد بشكل كبير في علاج الإمساك وهي واحدة من أبرز مشاكل الجهاز الهضمي. وتساعد تلك الألياف أيضاً في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

وبحسب أنسي، فإن المانجو فاكهة مثالية لمكافحة العديد من الأمراض أخرى مثل الخشونة والتهاب المفاصل والشيخوخة، وعلاج الأنيميا أو فقر الدم لاحتوائها على الفوليك أسيد وفيتامين ب 6، وهو من الفيتامينات الضرورية لتصنيع كريات الدم الحمراء.

وعن سبب عشق المصريين لتناول فاكهة المانجو، تحدثت أنسي قائلة أنها فاكهة مضادة للإكتئاب وتساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف.

فوائد المانجو الصحية العديدة

يعدد موقع "ويب طب" لمجموعة أخرى من الفوائد الصحية التي نجنيها من تناول المانجو، وهي الآتية:

الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات المقبولة بفضل محتواها من البوتاسيوم.

المساعدة على زيادة الوزن في حالات النحافة المفرطة، كون المانجو غنية بالسعرات الحرارية.

خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

محاذير تناول المانجو

تجدر الإشارة إلى أن تناول المانجو وغيرها من الفواكه، يعد آمناً وصحياً في حال الإلتزام بكميات معقولة منها. لكن البعض قد يعاني من حساسية المانجو، بسبب تأثير بعض المركبات الكيميائية التي قد تكون سامة لديهم، وتختلف شدة الحساسية بين الأفراد. وبالتالي ينصح بإجراء اختبار حساسية لدى الأشخاص المعرضين لمضاعفات الحساسية قبل تناول المانجو.