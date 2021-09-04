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جمانة الصباغ السبت,04 أيلول (سبتمبر) 2021 - 12:31
نصائح ذكية تحمي الرئتين من مضاعفات فيروس كورونا، دوت الخليج نصائح ضرورية وأساسية لحماية وتعزيز صحة الرئتين بشكل عام وللحيلولة دون تأثير مضاعفات فيروس كورونا السلبية على الرئتين.
وكما بات معلوماً، فإن الرئتين وهما من أبرز أعضاء الجهاز التنفسي، أكثر عرضة لمضاعفات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا. ويعود السبب في ذلك لحاجة مريض كورونا لتناول أدوية الكورتيزون لفترة طويلة لهدف تثبيط مناعة الجسم ومحاربة العدوى، ما يعرَض الرئة لتلف حاد ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالإلتهابات خصوصاً الإلتهاب الرئوي.
وعليه، ينصح الخبراء والأطباء بضرورة اتباع بعض النصائح القيمة و"الذكية" كما يُطلق عليها، لحماية الرئتين من مضاعفات فيروس كورونا. وهي النصائح التي نقدمها لكم اليوم كما جاءت على موقع "الكونسلتو" المصري نقلاً عن موقع "Medical Daily".
نصائح ذكية تحمي الرئتين من مضاعفات فيروس كورونا
بالرغم من أنها نصائح معدة خصيصاً للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا على الرئتين في حال الإصابة بمرض كوفيد-19، إلا أنها نصائح يمكن تطبيقها في مجمل الأوقات للحفاظ على صحة الرئتين بشكل عام.
و نصائح ذكية تحمي الرئتين من مضاعفات فيروس كورونا تتضمن النقاط التالية:
- ممارسة تمارين التنفس: التي تساعد على تقوية عضلة الحجاب الحاجز وتنظيف الممرات التنفسية من الشوائب العالقة بها. وتتم تمارين التنفس من خلال أخذ شهيق عميق حتى تمتلئ البطن بالهواء، ثم إخراج الزفير تدريجيًا من الفم حتى تفرغ الرئتين من الهواء تمامًا. ويجب أخذ مدة الشهيق والزفير في الإعتبار عند القيام بهذه التمارين، وتكرارها أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.
- ممارسة الرياضة: كما تمارين التنفس مهمة، كذلك فإن الرياضة تعد جزءا مهماً من نمط الحياة الصحي الواجب اتباعه للحفاظ على صحة الرئتين في كافة الأوقات، وخاصة لتجنب مضاعفات فيروس كورونا. وتسهم الرياضة في الحصول على قدر كبير من الأكسجين اللازم لعمل الأجهزة الحيوية داخل الجسم وعلى رأسها الرئتين، كما تساعد الرياضة على تنظيف الممرات التنفسية من الشوائب والبلغم العالق بها.
وينصح الخبراء بضرورة ممارسة الرياضة التي تزيد من نبضات القلب لمدة تتراوح بين 30-60 دقيقة يومياً، لتحسين قدرة الرئتين على محاربة مضاعفات فيروس كورونا.
- شرب الماء: الذي يمثل أهمية قصوى للرئتين كون الماء يساعد هذا العضو الهام على العمل بشكل أفضل، من خلال ترطيب البطانة المخاطية الموجودة بها. لذا يجب الإلتزام بتناول الماء بكميات وفيرة يومياً وبمعدل لا يقل عن 8 أكواب.
- اتباع نظام غذائي صحي: لتكتمل الصورة الصحية لمساعدة الرئتين على التصدي لمضاعفات فيروس كورونا، ينبغي كذلك اتباع نظام غذائي صحي يتضمن تناول بعض الأطعمة المفيدة بشكل خاص للرئتين، والغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 التي تعزز وظائف الرئتين وتقيها من الفيروسات.
- الإقلاع عن التدخين: وهي النصيحة الأهم لتحسين صحة الرئتين وحمايتها من مضاعفات فيروس كورونا، كون التدخين يزيد من خطر الإصابة بالفيروس التاجي بسبب محتواه من المواد الكيميائية التي تتراكم في الحويصلات الهوائية وتزيد من الإصابة بالإلتهاب الرئوي والربو.
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