ازاي تخسري 9 كيلو في شهرين من غير تمارين

لو بتدوري على طريقة لفقدان الوزن بسرعة وسهولة ، مع المشروب ده هتخسري 9 كيلو من غير ممارسة رياضة ، المشروب بيتكون من 3 مكونات مهمة ، هنشرح مع بعض فايدة كل مكون فيهم ، وهنقولك تعمليه ازاي ، الوصفة سهلة وفعالة جدا وهتساعدك على انقاص الوزن وكمان تقوية جهاز المناعة ، تعالوا نشوف بالخطوات طريقة عمل مشروب خسارة الوزن.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

القرفة:

من المعروف ان القرفة ليها خصائص طبية قوية ، كمان بتحتوي على كمية كبيرة من السينامالديهيد المسؤول عن الفوايد الصحية اللي بنحصل عليها من استخدام القرفة.

معروف كمان ان القرفة بتحتوي على مضادات اكسدة اعلى بكتير في التصنيف من الاطعمة المعروف عنها انها غنية بمضادات الاكسدة زي الاوريجانو والثوم.

كمان القرفة بتساعد على تقليل مخاطر الاصابة بأمراض القلب لانها بتقلل الكويسترول في الجسم.

عصير الليمون:

الليمون واحد من الفواكة الغنية بفيتامين C ومعروف ان فيتامين C بيساعد على منع او تقليل مدة الاصابة بالبرد.

الليمون بيساعد كمان في انقاص الوزن ، بسبب مضادات الاكسدة البوليفينول الموجودة في الليمون المسؤولة عن تقليل زيادة الوزن.

مضادات الاكسدة الموجودة في الليمون ممكن تساعد كمان على تقليل الآثار السلبية على مستويات السكر في الدم وتحسين مقاومة الانسولين ، ودول العاملين الرئيسين المسؤولين عن تطور مرض السكر من النوع التاني.

العسل:

اتجنبي السكر تماما لان السكر مرتبط بزيادة الوزن ، ولو انتي بتعاني من دهون البطن بشكل خاص بننصحك تتخلصي من السكر فورا.

ولو انتي محتاجة محلي للمشروب ، بننصحك تستخدمي عسل النحل كبديل للسكر ، لان العسل بيحتوي على كتير من الفوايد الصحية ، والعسل اقل ضرر لمرضى السكر مقارنة بالسكريات المصنعة.

طريقة عمل مشروب خسارة الوزن:

المكونات:

– ½ معلقة صغيرة قرفة مطحونة لكل كوباية ماية.

– عصير ¼ ليمونة.

– ½ معلقة صغيرة عسل.

– 1 كوباية ماية.

الكمية دي لعمل كوباية واحدة ، لو عايزة تعملي كمية اكبر ، على سبيل المثال 5 كوبايات ماية ، يبقى تضربي كل المكونات في 5 ، بدل ما تستخدمي ½ معلقة صغيرة قرفة ، هتحتاجي 2 ½ معالق صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير:

الطريقة بسيطة جدا زي طريقة عمل الشاي ، كل اللي هتعمليه سخني الماية (4 كوبايات على الاقل) قبل ما تغلي ارفعيها من على النار وضيفي لها القرفة وعصير الليمون ، وقلبيهم مع بعض كويس.

لما المشروب يبرد شوية ضيفي العسل عند الشرب.

ممكن كمان تحفظي المشروب في التلاجة لو بتفضلي تشربيه كمشروب بارد.

بننصحك تستخدمي المشروب ده مع نظام غذائي بسيط لفقدان الوزن ، وممكن كمان تستخدمي المشروب ده للحفاظ على الوزن لو انتي مش ماشية على نظام غذائي للتخسيس.

ممكن تستخدمي نظام الكيتو مع المشروب ده لتخسيس الوزن ، وفي الحالة دي مش هتبقي مضطرة لممارسة الرياضة لفقدان الوزن ودي الميزة في المشروب ده مع النظام الغذائي

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