طريقة عمل شكشوكة السجق في دقائق

تعد وصفة شكشوكة السجق من ألذ الوصفات التي يمكنك استغلال السجق في تحضيرها فبدلاً من تحضير فطور أو عشاء تقليدي أو تحضير طبق بيض عادي يمكنك عمل هذا الطبق اللذيذ متكامل المواد الغذائية وتقديمه لأولادك على الفطور ليمدهم بالطاقة ويشبعهم أو على العشاء لسد الجوع ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة عمل هذا الطبق المميز. شكشوكة السجق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: نصف كيلو من السجق الشرقى.

ثلاث حبات من الطماطم كبيرة الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحلو صغيرة الحجم.

حبة صغيرة من البصل الأبيض مفرومة ناعم.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

ست حبات كبيرة من البيض.

ثلث كوب من الماء الساخن.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة بهار لحم المشكلة. شكشوكة السجق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير شكشوكة السجق: قومي بتسخين الزيت في طاسة على النار. أضيفي السجق وقلبي حتى يتم تشويحه. بعد أن ينضج ارفعيه من الطاسة ولا تتخلصي من زيت التحمير. اتركي السجق يبرد ثم قطعيه إلى قطع متوسطة الحجم. أضيفي الزبدة إلى طاسة التحمير واتركيها على النار حتى تذوب. أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يصبح فاتح اللون. ضعي الثوم المفروم وقلبي. قطعي الطماطم والفلفل الأحمر إلى مكعبات صغيرة الحجم مع الحرص على نزع البذور. أضيفي الطماطم والفلفل إلى البصل وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل وتوابل اللحم وقلبي حتى تنضج الطماطم. أضيفي صلصة الطماطم وقلبي. يترك الخليط حتى يتكاثف ويتكون صوص ثقيل وخالي من السوائل. أعيدي السجق إلى الخلط وقلبي حتى يكتسب النكهة. قومي بكسر البيض فوق الخليط حتى يستقر على الوجه. حاولي توزيع بياض البيض حتى يغطي أكبر قدر من الوجه. غطي الصينية واتركيها على النار عدة دقائق حتى يتماسك البيض وينضج. يمكنك إضافة رشة من الجبن المبشور الشيدر أو البارميزان إن أردت كنكهة إضافية. يقدم الطبق ساخن دون أي إضافات أخرى. خطوات تحضير شكشوكة السجق: الوسوم

تعد وصفة شكشوكة السجق من ألذ الوصفات التي يمكنك استغلال السجق في تحضيرها فبدلاً من تحضير فطور أو عشاء تقليدي أو تحضير طبق بيض عادي يمكنك عمل هذا الطبق اللذيذ متكامل المواد الغذائية وتقديمه لأولادك على الفطور ليمدهم بالطاقة ويشبعهم أو على العشاء لسد الجوع ،تابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة عمل هذا الطبق المميز. شكشوكة السجق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: نصف كيلو من السجق الشرقى.

ثلاث حبات من الطماطم كبيرة الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحلو صغيرة الحجم.

حبة صغيرة من البصل الأبيض مفرومة ناعم.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

ست حبات كبيرة من البيض.

ثلث كوب من الماء الساخن.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة بهار لحم المشكلة. شكشوكة السجق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير شكشوكة السجق: قومي بتسخين الزيت في طاسة على النار. أضيفي السجق وقلبي حتى يتم تشويحه. بعد أن ينضج ارفعيه من الطاسة ولا تتخلصي من زيت التحمير. اتركي السجق يبرد ثم قطعيه إلى قطع متوسطة الحجم. أضيفي الزبدة إلى طاسة التحمير واتركيها على النار حتى تذوب. أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يصبح فاتح اللون. ضعي الثوم المفروم وقلبي. قطعي الطماطم والفلفل الأحمر إلى مكعبات صغيرة الحجم مع الحرص على نزع البذور. أضيفي الطماطم والفلفل إلى البصل وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل وتوابل اللحم وقلبي حتى تنضج الطماطم. أضيفي صلصة الطماطم وقلبي. يترك الخليط حتى يتكاثف ويتكون صوص ثقيل وخالي من السوائل. أعيدي السجق إلى الخلط وقلبي حتى يكتسب النكهة. قومي بكسر البيض فوق الخليط حتى يستقر على الوجه. حاولي توزيع بياض البيض حتى يغطي أكبر قدر من الوجه. غطي الصينية واتركيها على النار عدة دقائق حتى يتماسك البيض وينضج. يمكنك إضافة رشة من الجبن المبشور الشيدر أو البارميزان إن أردت كنكهة إضافية. يقدم الطبق ساخن دون أي إضافات أخرى. خطوات تحضير شكشوكة السجق:

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