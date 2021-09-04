أقوي مزيل عرق طبيعي: من مكون واحد فقط يدوم لمدة48 ساعة2021

نقدم لكم أقوي مزيل عرق طبيعي ، يعمل علي إزالة العرق والروائح الكريهة من الجسم ويدوم لمدة تصل الي 48 ساعة وبدون أضرار جانبية، ومن مكونات طبيعية جداً، حيث تعد رائحة العرق مشكلة لدي الجميع وتسبب الاحراج في التجمعات والمناسبات، ويبحث الكثير علي مزيل طبيعي يتكون من مكون واحد فقط ومعه بعض المكونات البسيطة، ولاكن يوجد مكون اساسي يعمل علي إزالة العرق بشكل كبير، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل أقوي مزيل عرق طبيعي يتكون من مكون واحد رهيب يعمل علي إزالة رائح العرق بشكل طبيعي2021.

مكونات تحضير أقوي مزيل عرق طبيعي من مكون واحد فقط

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة التي سوف نحضر من خلالها أقوي مزيل عرق طبيعي يدوم لمدة 48 ساعة وهي كما يلي:-

معلقتين من الشبا المطحونة.

معلقة من الفازلين وزيت جوز الهند.

معلقة من المسك المطحون.

نصف معلقة من زيت الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير المزيل وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة للغاية حتي يدوم لمدة طويل وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة الشبا المطحونة والمسك المطحون ونقلبهم مع بعضهم البعض بشكل متجانس. ثم نضيف الفازلين وزيت جوز الهند وزيت الورد ونخلطهم جدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية. ثم نقوم بوضع الخليط في علبة محكمة ونغلقها جيدا ثم بضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعتين قبل الاستخدام. نأخذ شاور وبعد الاستحمام نضع دهن من الخليط ثم نخرج طبيعي وسوف يدون لمدة تصل الي 48 ساعة. نكرر الطريقة كل 48 ساعة وبالتالي سوف يفضل الجسم دون عرق ورائحته جميل ولن يسبب الاحراج مرة اخري.

نصائح تساعد علي إزالة رائحة العرق

نقدم لكم من خلال هذا المقال افضل النصائح التي تساعد علي إزالة العرق وتعطيك جسم معطر طبيعي دون استخدام مواد ضار وهي كالاتي:-