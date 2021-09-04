طريقة عمل النسكافية الجولد بأحترافية

يحب العديد من الأشخاص مشروبات القهوة وأهمها مشروب نسكافية جولد والي يحضر باستخدام القهوة سريعة الذوبان مع أو بدون الحليب ،يمكنك تحضير هذا المشروب في المنزل أفضل من ذلك الذي يحضر في الكافيهات الشهيرة والاستمتاع به في الصباح أو في أوقات الراحة بين ساعات العمل فتابعونا في هذا المقال لمهرفة الطريقة بالتفصيل.

نسكافية جولد

يمكن بكل سهولة تحضير هذا المشروب الذي يمد بالطاقة ويساعد العقل على التركيز بشكل أكبر والاستمتاع بطعمه اللذيذ.

طريقة تحضير المشروب بدون لبن:

كل ما تحتاجينه هو:

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من السكرالأبيض.

كوب من من الكريمة السائلة.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

خطوات تحضير المشروب:

قومي بإذابة بودر النسكافية أو القهوة في الماء. أحضري وعاء مناسب الحجم وضعيه على نار متوسطة. أضيفي الكريمة والسكر وقلبي حتى يذوب السكر. قلب المكونات جيداً حتى يمتزج الخليط. بعد أن يغلي الخليط أرفعيه من على النار. ضعي خليط الماء والنسكافيه في كوب التقديم. أضيفي خليط الكريمة والسكر بحرص في الكوب. قدمي المشروب ساخن مع قطع من الشوكولاه أو البسكويت السادة.

مشروب نسكافية جولد بالحليب:

تحتاجين إلى:

كوب إلا ربع من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من بودرة النسكافيه.

ربع كوب من الماء المغلي.

سكر أبيض للتحلية حسب الحاجة.

خطوات تحضير المشروب:

قومي بوضع النسكافية البودرة والسكر في كوب التقديم. أضيفي الماء المغلي وقلبي حتى تذوب المكونات. قومي بتدفئة الحليب في الميكرويف لعدة دقائق. استخدمي المضرب اليدوي أو الكهربائي لضرب اللبن حتى يشكل رغوة. يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي في عملية الخلط للحصول على رغوة أكثر كثافة. أضيفي النسكافيه إلى الحليب واخلطي. ضعي الخليط في كوب التقديم وقدميه. يقدم المشروب دافئ أو ساخن حسب الحاجة. يقدم هذا المشروب كما هو أو مع إضافة طبقة من الكريمة المحلاة في الأعلى. مكنك إضافة صوص الشوكولاتة إلى الكوب للتزيين وليعطي طعم مميز.

ملاحظة: إذا رغبت في الحصول على طعم أكثر حلاوة يمكنك استخدام السكر البني بدلاً من السكر الأبيض والشوكولاتة الذائبة للتحلية