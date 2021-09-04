تفتيح الرقبة بالبطاطا في أسبوع واحد فقط وبمكونات منزلية أخرى

تفتيح الرقبة، من أشد ما تعاني منه الكثير من الفتيات والنساء هو سواد الرقبة والتي نتج عن العديد من العوامل منها كلف ما بعد الولادة أو التعرق أو ألتعرض لأشعة الشمس الضارة ومنها ما هو تصبغ بفعل نقص في الفيتامينات الأساسية للجسم والكل يسعى إلى التفتيح بدون التعرض للكيماويات الضارة والتي قد لا تناسب الكثير من أنواع البشرة.

تفتيح الرقبة بالليمون

من الوصفات السهلة فلا يوجد منزل يخلو من الليمون والطريقة الأولى هي استخدام عصير الليمون، ينصح باستخدام الليمون عصير أو تقطع لليمونه نصفين ويدلك بها العنق لتفتيح البشرة يترك عصير الليمون لمدّة عشرين دقيقة، ثم تفرك الرقبة بواسطة قماشة قطنية وتغسل بعدها يفضل التكرار يومياً حتى الحصول على النتيجة المثالية.

وصفة الصبار وزيت الزيتون

يتمتع الصبار أو الألوفيرا بمواد طبيعية بخصائص مدهشة للتخلص من معظم مشاكل البشرة، ومن أهمّ هذه المواد مضادات الأكسدة القوية والتي تتوفر في زيت الزيتون أيضاً، نقوم بخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون ويدلك الرقبة يومياً ويصلح للوجه أيضاً، يترك المكون لمدة عشرين دقيقة ثم يشطف، لوصفة الصبار يفضل الصبار الفريش ونقوم باستخراج الجيل الداخلي ويدلك بها الرقبة فهي تحافظ على الجلد من الالتهابات وتمنح الجلد رطوبة وطرواه يترك على الجلد مدة عشرون دقيقة ثم يشطف.

وصفة الخميرة أو صودا الخبز

تعمل الخميرة البيره كمقشر طبيعي للجلد وإزالة السواد والوصفة هي نقوم بخلط كمية من الخميرة مع الماء ونضعها على الرقبة بحيث تغطي كل أجزاء الرقبة السوداء ونتركها تجف تماما ثم نقوم بفرك الخميرة ونشطفها بالماء، تكرر تلك الوصفة حتى الحصول على نتيجة مرضية.

تفتيح الرقبة بالجوز والبطاطا

البطاطا لها فوائد كثيرة للبشرة والحفاظ على شباب البشرة والحماية من ظهور علامات التقدم في السن من فوائد البطاطا توحيد لون البشرة، تستخدم البطاطا بعد تقطيعها نيئه واستخدام قطعة منها بفركها على المناطق السوداء في الرقبة وتركها لمدة عشر دقائق ويمكن استخدام البطاطا مع عصير الليمون يستخدم بوضع كمية من الليمون على الرقبة ثم تمرر البطاطا على الرقبة بالفرك ويترك المكون لمدة عشرون دقيقة ويكرر حتى تبيض تماما المنطقة السوداء.