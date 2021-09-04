البطاطس بوصفات ومقادير سهلة وبسيطة ومبتكرة اصنعيها الآن بنفسك في المنزل

البطاطس هي نبات من أكثر المحاصيل إنتشارًا في دول العالم، حيث تعتبر من الفصيلة الباذنجانية، كما أنها من أشهر وأحب الأطعمة لدي الكثير من الناس لما لها من مذاق خاص وشهي، حيث أنها صارت جزء أساسي من الكثير من الأطباق في دول العالم،فهي محصول يُزرع في كافة أنحاء العالم،ومُصنفه في المركز الرابع من حيث الأهمية بعد القمح والأرز والذرة، لذلك سوف نقدم لكم أكثر من وصفة سهلة وبسيطة للحصول على مذاق شهي ومميز. مكونات عمل الشيبسي المقلي المقرمش بطاطس 300 جرام

زيت طعام

ملعقة كبيرة من باودر الجبنة أو حسب الرغبة طريقة عمل الشيبسي المقرمش الشهي نُحضر البطاطس ويتم تقشيرها بالسكين أو المقشرة. تُقطع لقطع دائرية رقيقة السُمك واحدة تلو الأُخرى. تُوضع القطع في الماء بعد التقطيع لفترة للنقع، ثم يتم وضعها على طبق مسطح وتجفيفها جيدًا بقماشة نظيفة. تُقلب على الوجه الآخر ونُكرر عملية التجفيف جيدًا حتى تصبح جافه. نُحضر مقلاة ونضع بداخلها كمية من الزيت وننتظر حتى تصبح درجة الحرارة متوسطة،ومن ثم توضع في الزيت وتقلب على كلا الجانبين حتى تمام التسوية. وبهذا سوف نحصل على شيبسي مقلي مقرمش شهي نضع فوقه باودر الجبنة أو الملح حسب الرغبه. مكونات عمل بطاطس مقلية مقرمشة بزبدة الثوم بطاطس 600 جرام

2 ملعقة ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة طريقة عمل الأصابع المقرمشة بزبدة الثوم تُقشر البطاطس بالكامل ثم تقطع إلى قطع دائرية متوسطة الحجم ومن ثم تقطع إلى أصابع. يتم نقعها في الماء لفترة ثم تصفى وتوضع في حلة متوسطة الحجم. يضاف إلىها الماء على نار متوسطة الحرارة حتى يتم الغليان، وبعد دقيقتين من الغليان نخرجها من الحلة. نضعها في إناء به ماء مرة أخرى، ثم يتم رصها في طبق مسطح مغطى بمناديل. تجفف جيدًا بمسحها من أعلى بمناديل. تنقل إلى كيس فارغ ويضاف إليها دقيق الذرة، ثم يغلق الكيس بشكل محكم ويتم تحركه جيدًا يمينًا ويسارًا. نحضر مقلاة ويتم إضافة زيت الطعام على نيران متوسطة الحرارة. توضع البطاطس داخل المقلاة لمدة 15 دقيقة ثم يتم إخراجها. توضع مرة أخرى في المقلاة للمرة الثانية لمدة 5 دقيقة ثم نخرجها. نحضر طاسة ونقوم بإذابة ملعقتين من الزبدة ثم وضع الثوم المهروس مع التقليب. نضع البطاطس المحمرة أعلى الزبدة والثوم مع الإستمرار في التقليب ثم إخراجها ووضعها فى طبق مسطح حتى تصبح جاهزة للتقديم. مكونات عمل الشيبسي المقلي المقرمشطريقة عمل الشيبسي المقرمش الشهيمكونات عمل بطاطس مقلية مقرمشة بزبدة الثومطريقة عمل الأصابع المقرمشة بزبدة الثوم

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