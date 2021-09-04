طريقة عمل دجاج كورما هندي مع الصوص والتوابل وجوز الهند سهلة بالخطوات

طريقة عمل دجاج كورما ، وجبة شهية ومغذية جدا، من المطبخ الهندي الشهير والمعروف بوجباته المميزة، كما يشتهر باستخدامه التوابل والبهارات بطريقة مكثفة جدا، تجعل من الطعام وجبة مختلفة، حتى وإن كانت المقادير معتادة في كل مرة، تطهين فيها الطعام لأفراد أسرتك. ولاشك أن الدجاج غني بالبروتين اللازم لإمداد الجسم بالطاقة، كما أنه يساعد في بناء ونمو العضلات، للكبار والصغار، ولهذا السبب تفضل السيدات التعرف على طرق مختلفة، لطهي الدجاج بطريقة مختلفة في كل مرة، بدلا من المعتاد حتى تضمن أن يتناولها الأبناء، خاصة وأن الأطفال لا يرحبون بتناول الطعام كثيرًا، ويميلون إلى تناول السكريات والحلوى، والتي يمثل الإكثار منها أمرًا خطيرًا على صحتهم، ويتسبب فيما بعد، في تدمير الهرمونات وإفساد الشهية، مما يؤدي فيما بعد إلى أمراض السمنة والجهاز الهضمي والقلب كذلك.

كورما الدجاج الهندي، ليس هو الطريقة الوحيدة لطهي الدجاج بالطبع، وهو أحد أهم الوجبات الهندية، خاصة وأن الهند لا يستخدمون اللحوم الحيوانية، نظرًا لبعض المعتقدات الدينية لديهم، في حين يهتمون جدا، باستخدام لحوم الدجاج وكذلك المأكولات البحرية، فنجد مثلا وجبة روبيان كورما. ومن أشهر طرق طهي الدجاج، على طريقة المطبخ الهندي؛ طريقة عمل الأرز المدخن بالدجاج مع الخضار، وطريقة كاري الدجاج بالزبادي، وصدور دجاج بالصوص الأبيض، وايدام هندي بالدجاج والبطاطس بالزبادي، وكلها طرق سهلة لطهي الدجاج، كما يمكنك عمل دجاج كورما أو دجاج كراهي، عمل كورما الدجاج بحليب جوز الهند، كما يمكنك عمل كورما دجاج منال العالم بطريقتها الخاصة، باستخدام بهارات كورما.

كيلو صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات.

حبتان بصل مفرومتان جيدًا.

فص ثوم واحد.

حبتان فلفل أخضر حار.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

حبتان بندورا وافرميهما.

ملعقتان زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

½ كوب مياه.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف كوب ماء.

عود واحد قرفة.

½ ملعقة صغيرة بذور خشخاش.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

½ ملعقة صغيرة هيل أو حبهان.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

كوب واحد جوز هند مبشور.