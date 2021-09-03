وصفة الباستا المقرمشة اللذيذة Pasta chips على طريقة الشيف آية حبيب

وصفة الباستا المقرمشة اللذيذة ، المملحة التي زادت عمليات البحث عنها، على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها سريعة وسهلة التحضير، وتصلح لأكلها في أي وقت، خاصة لمحبي المقرمشات المملحة الشهية، وتبحث ربة المنزل، على أفضل طريقة لتصنيعها بالمنزل، خطوة بخطوة، وبأسرع طريقة، لتقديمها لأفراد أسرتها، كذلك في العزومات، كما تعد من المقبلات الرائعة والتسالي المحببة، وبإمكانك تقديمها بين الوجبات، أو بإمكانك تقديمها كوجبة عشاء شهية، مع الصوصات المحببة حسب الرغبة، وفي التالي طريقة عمل الباستا شيبس المملحة، بالخطوات وبالطريقة الصحيحة.

وصفة الباستا المقرمشة اللذيذة

في نفس السياق السابق، فطريقة عمل الباستا المقرمشة، بالخطوات على طريقة الشيف/ آية حبيب، هي من أكثر الوصفات دقة، خاصة بعد عرضها لطريقتين أحدهما منتشرة جدًا، ولكنها ليست مضبوطة، والأخرى هي الطريقة الصحيحة التي تعطي القرمشة المميزة، والطعم الرائع، وبإمكان ربة المنزل تقديمها بجانب صوص الكاتشاب، أو صوص الثومية الشهي، أو المايونيز، حسب الرغبة.

كيس من المعكرونة القلم، أو مكرونة الفرن.

ماء.

ملح.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

5 ملاعق كبيرة من الجبنة الرومي المبشورة.

1 ملعقة صغيرة بصل بودرة.

أيضًا 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة صغيرة زعتر بري.

رشة ملح.

أيضًا رشة فلفل أسود.

زيت للقلي.

أولًا أحضري وعاء، وضعي به ماء، وارفعيه على النار، وضعي رشة ملح، وبعد تمام الغليان، أفرغي كيس المعكرونة به، وقومي بسلقها. قومي بتصفية المكرونة من المياه جيدًا، وضعيها في وعاء عميق، ثم أضيفي إليها زيت الزيتون، وبالتقليب جيدًا. قومي بوضع الرومي المبشور، ثم أضيفي الثوم البودرة، والبصل البودرة، وبالتقليب جيدًا. ثم قومي بإضافة الزعتر، والفلفل الأسود، والملح، وبالتقليب جيدًا. قومي بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة، وأسقطي المكرونة بالزيت المغلي، وبالتقليب جيدًا. بعد حوالي 3 دقائق ستلاحظين، تغيير لون حبات المكرونة، للون الذهبي الغامق المقرمش الرائع. أخرجي المكرونة من الطاسة، على مناديل مطبخ حتى تصفي كمية الزيت الزائدة من الباستا. أحضري طبق التقديم، وبإمكانك رش كسبرة مفرومة على الجوانب، ووضع شرائح ليمون لتزيين، وضعي في الوسط، الباستا المقرمشة Pasta chips، وقدميها مع صوص كاتشاب، أو صوص تومية، حسب الرغبة.

بالخطوات طريقة عمل الباستا المقرمشة Pasta chips للشيف/ آية حبيب