كيفية قص شعر البيبي بماكينة الحلاقة

يوجد العديد من طرق قص شعر الأطفال حديثي الولادة وكما تعرضنا في المقال السابق الى طريقة حلق شعر الطفل بالمقص سنستخدم هذه المرة ماكينة الحلاقة الكهربائية. ويمكنك بعد الحلاقة الحفاظ على صحة شعر طفلك وفروة رأسه عن طريق غسل شعره عدة مرات في الأسبوع بشامبو خفيف خالى من الصوديوم. في النهاية، يمكن أن تكون قصة شعر طفلك الأولى لا تُنسى وممتعة. اتبع نفس العملية للخطوات في المقال السابق أعلاه إذا كنت تخططي لاستخدام المقص لقص شعر طفلك، ولكن بدلاً من الخطوة الخامسة، اتبع الإرشادات التالية:

جربي استخدام التدريج الملحق بالماكينة حتى تحصلي على رؤية لمدى قصر أو طول شعر الطفل الذي تريديه. وانتبه للزرار الموجودة على الماكنية التي تسمح لك بضبط طول التدريج. مرري رأس الطفل في كلا الاتجاهين عدة مرات للتأكد من أنك قد عملتي قصة شعر متساوية. إذا كنتي ترغبي في أن يكون الجزء العلوي أطول من الجوانب، فاستخدم سن أطول وضعي في اعتبارك أيضًا استخدام مجموعة من المقصات إذا كنت تريدي مظهرًا أطول للجزء العلوي.

اصطحاب الطفل إلى الصالون لأول عملية قص شعر في حياته

إذا كان كل ما قرأته أعلاه يبدو مخيفًا اصطحبي طفلك إلى مصفف شعر محترف متخصص في الأطفال والرضع. سيكونون معتادون على متابعة الخطوات المذكورة أعلاه وغالبًا ما يكون لديهم حزمة “قصة شعر الطفل الأولى.

كوني محددة فيما تريدي أن يبدو عليه شعر طفلك، أو دعيه يفعل ما يحلو له اذا لم يكن في بالك قصة معينة. إذا لم تكوني راضية عن النتيجة النهائية اطلبي التغيير لقصة أخرى.

إذا وجدت أن طفلك خائف أو متوتر خذي قسطًا من الراحة وقومي بتهدئته بلعبة أو أغنية أو وجبة خفيفة مفضلة، وحاولي مرة أخرى بعد قليل أو فكري في الانتظار لفترة أطول قليلاً لقصة شعره الأولى. اعرف من هنا متي يجب قص شعر الطفل لأول مرة في حياته بعد الولادة.

نصائح لشعر وفروة رأس صحية

تمامًا مثل البالغين لا يحتاج الأطفال إلى غسل شعرهم يوميًا. عدة مرات في الأسبوع كافية. استخدم الشامبو المخفف مع الحد الأدنى من المواد الكيميائية والروائح والمواد المضافة. عليك شراء شامبو خاص للأطفال.

يشعر الكثير من الآباء بالقلق من إصابة أطفالهم بـ “قبعة المهد” وهي التهاب الجلد، والذي يتضمن رقائق بنية أو صفراء على فروة الرأس وأحيانًا احمرار يمكن أن ينتشر في الوجه والرقبة وحتى منطقة الحفاض.

تُعرف الحالة أيضًا باسم التهاب الجلد الدهني، ويمكن علاجها باستخدام شامبو مخفف يوميًا، أو حتى شامبو قوي في بعض الأحيان بوصفة طبية. يمكنك المتابعة عن طريق تمشيط شعر طفلك بفرشاة ناعمة لإزالة القشور.

ومع ذلك، عادة ما يتم حل المشكلة من تلقاء نفسها دون علاج في غضون أسابيع إلى بضعة أشهر. غالبًا ما يكون قد انتهى بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك عام واحد.

لا يُنصح بحلق شعر الطفل تماما لعلاج قبعة المهد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تهيج الجلد والحالة. يمكن للأطفال الذين يعانون من هذه الحالة قص شعرهم بانتظام، سواء في المنزل أو في الصالون. قد يبدأ الأطفال في ممارسة تمشيط شعرهم بالفرشاة في سن 1 تقريبًا، حيث يبدأون في استخدام الأشياء للأغراض المقصودة.