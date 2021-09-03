وصفات للشعر الجاف والمتقصف والمتساقط بمكونين فقط ستحصلين على شعر ناعم

وصفات للشعر الجاف وقليل الحجم ونقص اللمعان إلى حد ما: عندما يتعلق الأمر بشعرنا، لدينا معايير عالية. ويجب الاهتمام به اهتمام عالي لكي يستعيد رونقه وصحته التي اعتاد علية، ولكي تتمكني من ذالك يجب معرفة كيفية الاهتمام به أولا ثم علاجه بالطريقة التي تناسبه.

وصفات للشعر الجاف

أعد النظر في روتين غسل شعرك، تمامًا كما هو الحال مع العناية بالوجه، نطور مع مرور الوقت روتيننا الخاص بغسل الشعر الذي نلتزم به. حيث السبب الأكثر شيوعًا للشعر الباهت ليس التجفيف بالمجفف أو التصفيف، بل طريقة الغسيل الخاطئة. من الممكن أن احتياجات فروة رأسك تتغير؟ في هذه الحالة، يمكن لتغيير الشامبو أن يصنع المعجزات. هل تستخدمين منتجات تصفيف جديدة؟ ثم من المنطقي تمشيط الشعر قبل غسله. يمكن إزالة جزء كبير من البقايا بسهولة باستخدام الفرشاة.

اصنعي ماسك شعرك بالحناء

مسحوق الحناء المحايد لا يلون الشعر، لكنه يحسن بنيته. يجب خلطه الحنة ساخنًا وتطبيقه دافئًا قدر الإمكان حتى يتمكن من تطوير تأثيره الكامل. مع هذا الماسك يوفر زيت اللوز أيضًا عناية إضافية. علاج الشعر بالحناء مناسب للشعر الضعيف والناعم، المكونات هي:

6 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زيت لوز

1 عصير الليمون الطازج

200 مل ماء

أولا اخلطي الحناء والعسل والزيت وعصير الليمون في وعاء من السيراميك.

ثانيا يُغلى الماء ويُضاف إلى المزيج.

ثم امزجي كل شيء حتى يصبح كتلة متجانسة.

اتركي الخليط يبرد قليلاً ثم ضعي الخليط على الشعر.

تحذير: نظرًا لأن الكتلة يمكن أن تصبح متفتتة بعض الشيء بسرعة، فهذا ليس بهذه السهولة.

لكنك ستجد قريبًا أن النتيجة تبرر الجهد المبذول.

بعد معالجة كل الشعر بالعلاج، ضعي غطاء بلاستيكي: يجب ألا تجف الكتلة تحت أي ظرف من الظروف!

غطيه بمنشفة دافئة واسترخي لمدة ساعة.

ثم اشطفي الشعر بكمية كبيرة من الماء حتى تتم إزالة كل بقايا معجون الحنة.

قم بإزالة الآثار الأخيرة بشامبو خفيف.

يجب وضع قناع الشعر مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة التحضير