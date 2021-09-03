متى تقوم بقص شعر الطفل حديثي الولادة أول مرة وهل يجب تعجيلها؟

ليس هناك ما هو مخيف أكثر من قص شعر طفلك للمرة الأولى، من خلال الإعداد الصحيح والعقلية والأدوات الصحيحة، يمكنك تحقيق أول قصة شعر لطفلك بأمان. ومع ذلك، إذا كنت لا تشعرين بهذا المستوى من المسؤولية، فمن الأفضل الذهاب بطفلك إلى مصففي شعر للأطفال الموثوق بهم. يمكن أن يكون قص شعر طفلك تجربة ممتعة (بعد قليل من الممارسة) وشيئًا يمكنكما القيام به معًا لتوطيد الترابط خلال السنوات القادمة وزيادة الألفة.

متى يجب أن يكون لطفلك أول قصة شعر؟

كآباء نتوق أحيانًا إلى أن يصل الأطفال إلى المرحلة التالية من النمو، ويمكن أن تكون الأشياء الأولى مثيرة (الزحف لأول مرة ، والمشي ، وتناول طعام “حقيقي” ، وما إلى ذلك).

لكن قصات الشعر هي الخطوة الأولى التي لا يتعين عليك التعجيل بها، لأن معظم الأطفال سيفقدون بعضًا أو معظم شعرهم على أي حال في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم. ويرجع ذلك إلى مزيج من هرمونات ما بعد الولادة التي تتسبب في إصابة طفلك ذي الشعر الكثيف بالصلع.

لا تقلق ، سوف ينمو شعرهم مرة أخرى ، ولكن هذا يعني أيضًا أنك لست مضطرًا إلى التسرع في قص شعر طفلك في الأشهر القليلة الأولى من حياته، حتى حتى سن 12 شهر بالنسبة لمعظم الأطفال.

ومع ذلكهناك استثناءات، مثل طفل لديه شعر يحجب بصره ، بالإضافة إلى قصات الشعر التي يتم إجراؤها للحالات الطبية أو التقاليد الدينية والثقافية. أو أحيانًا يكون لدى الأطفال شعر طويل مجعد بحيث يصبح متشابكًا ويصعب التعامل معه بدون قص.

هذه كلها مواقف قد تكون فيها قصة الشعر قبل سن السنة الأولى هي الاختيار الصحيح. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم الآباء، فإن التأجيل سيكون جيدًا.

إن حلق الشعر أو قصه لا يجعله ينمو مرة أخرى بشكل أسرع أو أكثر سمكًا ، على الرغم من بعض الأساطير الشائعة. بعض الثقافات والأديان لديها تقاليد صارمة حول قصة الشعر الأولى ، لذا استشر دائرة معارفك وأقربائك إذا لم تكن متأكدًا.