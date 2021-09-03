“زي المحلات”طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم، من من أكثر الاكلات عشقا هي الكفتة المشوية التي تتميز بطعمها الشهيه، وتعتبر الكفتة من الاكلات المفضلة لدي الكثير في البلاد العربي وذلك يرجع لسرعة اعدادها وايضا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، حيث تتكون الكفتة من اللحم المفروم والبقدونس والبصل والعديد من البهارات الاخرى التي يكسبها مذاقا اروع، وتسعي اغلب السيدات لمعرفة كيفية عمل الكفتة المشوية على الفحم في المنزل بطعم ورائحة الحاتي، لذلك يقدم لكل متابعينا الكرام موقعنا ثقفني اسهل طريقة لعمل الكفته المشويه على الفحم على طريقة الحاتي بدون تكلفة وبكمية وفيرة فتابعوا معي المكونات والخطوات.

1 كيلو من اللحم المفروم، ويفضل يكون به قليل من الدهن.

ملعقه كبيره من بهارات اللحم.

نصف معلقه صغيره من الفلفل الاسود.

نصف معلقه صغيره من الملح.

ثلاث حبات من البصل المفروم ومصفي منهم الماء.

حزمه صغيره من البقدونس المفروم.

طريق عمل الكفته على الفحم على طريقة الحاتيطريقه عمل الكفته المشويه على طريقه الحاتي

في وعاء كبير ضعي كمية اللحم المفروم وعليهم البصل المفروم ناعما والفلفل الأسود وبهارات اللحم والملح والبقدونس المفروم، امزجي جميع المكونات معا حتى تتجانس تماما بداخل اللحم.

تترك اللحم مع التتبيله في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لكي تختلط تماما، ثم اخرجيها وابدئي بشكيلها صوابع باستخدام اسياخ خشبية.

في ذلك الحين اشعلي الشواية وضعي معها حبتين من الطماطم وحبه من البصل، ثم وزعي اسياخ الكفتة عليها وتقلب من حين لاخر على جميع الجوانب حتى تمام النضج.

وتقدم في طبق التقديم مع طبق من الطحين والسلطة والعيش الشامي الساخن والف هنا كما يمكن إن تقدم الكفته المشويه مع طبق من المكرونة الاسباجتي.