من مباهج الحمل تخيل كيف سيبدو مولودك الجديد. ما لون العيون سيكون لديهم؟ هل سيكون لديه شعر أسود أم أشقر أم بني أم أحمر؟ يمكنك حتى أن تتخيل طفلكبشعر ناعم وطويل . عندما يتعلق الأمر بشعر المولود الجديد ، يختلف كل طفل عن الآخر. يولد البعض بشعر سميك ، بينما يولد البعض الآخر أمثل كرة البولينج. لا تقلق – هذا طبيعي تمامًا. ولكن إذا كنت تبحث عن طرق لتسريع نمو الشعر ، فإليك بعض الحيل البسيطة التي قد تحفز النمو.

شعر الطفل عند الولادة

لا توجد طريقة للتنبؤ بكثافة شعر الطفل عند الولادة. يولد بعض الأطفال بشعر كثير والبعض الآخر يولد بدون شعر. حتى عندما يكون لدى الطفل شعر عند الولادة ، يمكن أن يتساقط شعره بعد الولادة بفترة وجيزة ، ثم ينمو لاحقًا. افهمي أنه من الطبيعي تمامًا أن يكون المولود بلا شعر أو أن يعاني من تساقط الشعر لا يشير إلى مشكلة صحية أساسية.

يعود لون وكمية شعر الطفل عند الولادة إلى حد كبير إلى العوامل الوراثية. عادةً ما يحدث نمو الشعر في حوالي الأسبوع الثلاثين من الحمل. إذا بدأ طفلك في نمو الشعر في الرحم ، فمن المحتمل أن يولد وشعر على رأسه. تلعب الهرمونات أيضًا دورًا في كمية شعر المولود الجديد. ترتفع مستويات الهرمونات داخل الرحم ، مما قد يؤدي إلى تسريع نمو الشعر. بعد الولادة ، تنخفض مستويات الهرمون بوتيرة سريعة. نتيجة لذلك ، يتباطأ نمو شعر الطفل. بعد الولادة بفترة وجيزة ، يدخل شعر المولود أيضًا في دورة نمو جديدة. عندما يحدث هذا ، قد يتساقط شعرهم. يظل الطفل أصلعًا حتى ينمو شعره الجديد.

خلاصة القول هي أنه لا يوجد سبب للقلق المفرط بشأن تساقط الشعر. لكن ، من المفهوم ، قد تكون حريصًا على نمو شعر طفلك. إذا كان الأمر كذلك ، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها.