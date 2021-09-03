طريقة عمل النوجا في المنزل بدون بيض بمكونات سهلة وبسيطة مع أروع مذاق

طريقة عمل النوجا في المنزل ، تتميز النوجا بأنها نوع من أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها من السكر والمكسرات، ويرجع أصلها إلى جنوب أوروبا، والتي حظت بشعبية كبيرة في وسط كافة الدول العربية والأجنبية، وتنتشر بصورة كبيرة في كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أنه من المعروف أن النوجا ترتبط بصورة كبيرة بحفلات الزواج وتستخدم مع العديد من أنواع الحلوى الأخرى من بينها الشوكولاتة وبذور السمسم وأي نوع من أنواع المكسرات المحببة، ويمكن تحضيرها في المنزل ببساطة وبدون أي مجهود مع التنوع في المكونات والمكسرات التي تتواجد حسب الرغبة.

طريقة عمل النوجا في المنزل

تتميز النوجا بأنها من الحلويات التي يقبل على تناولها الأفراد في كافة الأوقات، وتشتهر بالمولد النبوي الشريف وغيرها من المواسم المختلفة، وأيضًا أصبح من الممكن التفنن في صنعها بدون وضع البيض، حيث أن هناك الكثيرين لا يفضلون طعم البيض في الأكلات، وهذا هو السبب وراء عدم إقدامهم على عمل النوجا والكثير من الحلوى، ولكن الآن أصبح الجميع يقبلون على عمل الحلوى المختلفة في المنزل ببساطة بالوصفات الحديثة.

ويمكن تحضير النوجا من خلال إحضار المكونات التالية :

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة من الهيل المطحون.

كوب من البندق المطحون.

4 أكواب من حليب البودرة.

معلقة من الزيت.

نصف كوب من النشا.

في إناء التحضير يخلط السكر والماء وعصير الليمون، ويحرك الخليط لمدة ربع ساعة، للحصول على شراب متوسط الكثافة.

يضاف الإناء على النار وبعدها يضاف الهيل الناعم ويترك لكي يبرد، ثم يضاف البندق إلى الشربات ويخلط الجميع جيدًا، ثم يضاف نصف كمية الحليب ويخلط الجميع جيدًا.

في نفس الإناء بعد التقليب يضاف الحليب المتبقي، مع الاستمرار في التقليب حتى تصبح العجينة كاملة.

تضاف في صينية متوسطة مبطنة بورق الزبدة وترش بقليل من النشا وبعدها يسكب المزيج في الصينية ويضغط باليد جيدًا حتى يصبح مستوي تمامًا.

بعد أن تصبح النوجا متماسكة تقطع إلى أجزاء متساوية بسكين مع الانتظار حتى تبرد قبل التقديم.

خطوات تحضير النوجا