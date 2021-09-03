طريقة تحضير هريسة الشطة بالفلفل الأحمر في البيت للحصول عليها زي الجاهزة بسهولة

نقدم لكم طريقة تحضير هريسة الشطة في البيت، والتي تعتبر من أفضل المقبلات لدى العديد من محبي الأكل الحار، حيث أنها تساعدهم على فتح الشهية، وتعد مفيدة أيضاً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة معدل الحرق في الجسم، ويمكن تحضيرها بكلاً من الفلفل الأخضر أو الفلفل الأحمر، وفي هذه الوصفة نعتمد على اللون الأحمر للحصول على حرارة ولون أفضل زي الجاهزة، وتعد من أسهل الوصفات غير المكلفة والتي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود. طريقة عمل هريسة الشطة بالفلفل الأحمر طريقة عمل هريسة الشطة بالفلفل الأحمر المكونات: كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

رأس كبير من الثوم.

2 ثمرة من الليمون.

ملعقة من الملح صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

كوب واحد من زيت الزيتون. طريقة تحضير الهريسة في البيت: نقوم أولاً بتقشير الثوم، ونقطعه ثم نضعه في وعاء الخلاط.

نقوم بغسل الفلفل الأحمر جيداً، ونقطعه إلى أنصاف ونضعه مع الثوم في الخلاط.

نقوم بتقشير الليمون ونقوم بتقطيعه وإزالة البذر منه ووضعه في الخلاط.

نضيف لهم كلاً من الملح والكزبرة، ونخلط المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

بالتالي تكون جاهزة نقوم بوضعها في برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

نضع على الوجه ملعقة من زيت الزيتون للحفاظ عليها، وندخلها الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر بالخطوات طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر بالخطوات المكونات: كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كيلو من الفلفل الأحمر العادي.

10 فص من الثوم.

ملعقة صغيرة الحجم من البهارات المشكلة.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ربع كوب خل أبيض.

كوب واحد من زيت الزيتون.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الهريسة: نقوم بغسل الفلفل الأحمر جيداً، ونقطعه إلى قطع ذات حجم متوسط.

ونقوم بتقشير الثوم وهرسه جيداً.

نقوم بوضع الفلفل والثوم في الخلاط ونضيف لهم الطماطم وزيت الزيتون والخل والملح والبهارات.

نخلط المكونات جيداً حتى تتماسك وتتجانس.

ثم نضعها في برطمانات زجاجية محكمة الغلق ونحفظها في الثلاجة حتى وقت استخدامها، وبالهنا والشفا. الوسوم

نقدم لكم طريقة تحضير هريسة الشطة في البيت، والتي تعتبر من أفضل المقبلات لدى العديد من محبي الأكل الحار، حيث أنها تساعدهم على فتح الشهية، وتعد مفيدة أيضاً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة معدل الحرق في الجسم، ويمكن تحضيرها بكلاً من الفلفل الأخضر أو الفلفل الأحمر، وفي هذه الوصفة نعتمد على اللون الأحمر للحصول على حرارة ولون أفضل زي الجاهزة، وتعد من أسهل الوصفات غير المكلفة والتي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود. طريقة عمل هريسة الشطة بالفلفل الأحمر طريقة عمل هريسة الشطة بالفلفل الأحمر المكونات: كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

رأس كبير من الثوم.

2 ثمرة من الليمون.

ملعقة من الملح صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

كوب واحد من زيت الزيتون. طريقة تحضير الهريسة في البيت: نقوم أولاً بتقشير الثوم، ونقطعه ثم نضعه في وعاء الخلاط.

نقوم بغسل الفلفل الأحمر جيداً، ونقطعه إلى أنصاف ونضعه مع الثوم في الخلاط.

نقوم بتقشير الليمون ونقوم بتقطيعه وإزالة البذر منه ووضعه في الخلاط.

نضيف لهم كلاً من الملح والكزبرة، ونخلط المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

بالتالي تكون جاهزة نقوم بوضعها في برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

نضع على الوجه ملعقة من زيت الزيتون للحفاظ عليها، وندخلها الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر بالخطوات طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر بالخطوات المكونات: كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كيلو من الفلفل الأحمر العادي.

10 فص من الثوم.

ملعقة صغيرة الحجم من البهارات المشكلة.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ربع كوب خل أبيض.

كوب واحد من زيت الزيتون.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الهريسة: نقوم بغسل الفلفل الأحمر جيداً، ونقطعه إلى قطع ذات حجم متوسط.

ونقوم بتقشير الثوم وهرسه جيداً.

نقوم بوضع الفلفل والثوم في الخلاط ونضيف لهم الطماطم وزيت الزيتون والخل والملح والبهارات.

نخلط المكونات جيداً حتى تتماسك وتتجانس.

ثم نضعها في برطمانات زجاجية محكمة الغلق ونحفظها في الثلاجة حتى وقت استخدامها، وبالهنا والشفا.

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