وصفات حلويات بسيطة وغير مكلفة في المنزل سهلة التحضير

وصفات حلويات بسيطة وغير مكلفة تلجأ إليها الأمهات على الأرجح خلال فترات الدراسية لتشجيع الأبناء فقد تبحث عن طريقة السوفليه بالأوريو الأصلية لتقديمها أو أيضًا تقوم بعمل مجموعة من الوصفات التي لا تحتاج إلى وقت، وتقدم مع الحلوى أيضًا أكلات أخرى، منها طريقة اللحوح السعودي الشهية وسوف نوفر لكم خطوات عمل حلويات سريعة التحضير وغير مكلفة بدون فرن أو مع الفرن.

وصفات حلويات بسيطة وغير مكلفة

يزداد بحث النساء عن حلويات منزلية سهلة واقتصادية مكتوبة لعملها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج وذلك من أجل الحفاظ على صحة الأبناء وهناك الكثير من مقادير حلويات سهلة وسريعة تفي بالغرض من بينها:

طريقة عمل شوكولاتة الأوريو

حتى نقوم بتحضير الوصفة لا بد من توفير مكوناتها الأساسية ثم البدء في خطوات التحضير وذلك كالتالي:

علينا أن نقوم بتحضير ربع كيلو من الجبن الكريمي.

نقوم بتوفير كمية مناسبة من الأوريو.

ثم نقوم بتوفير كمية أخرى مناسبة من الشوكولاتة البيضاء الشهية، أو شوكولاتة الكاكاو حسب رغبة أفراد الأسرة.

وعلينا إحضار فانيليا.

بعد تلك المكونات نذهب إلى التحضير، والذي يتم من خلال وضع الشوكولاتة البيضاء في وعاء ونقوم بطحن البسكويت في وعاء آخر حتى نتأكد من أنه أصبح ناعمًا.

علينا بعد ذلك أن نقوم بإضافة الفانيليا والجبن مع بعضهم البعض ونتأكد من أنه تحول إلى مزيج متجانس.

نقوم بإحضار وعاء مخصص للحلوى ونقوم بوضع السمن بقاعه أو نستبدل تلك الخطوة بوضع ورق الزبدة، ثم نقوم بوضع الخليط في الصينية، ونقوم بوضعها في الثلاجة ويمكن أن نستخدم في تلك الخطوة ملعقة الآيس كريم.

بعدها نقوم بتزيين الخليط باستخدام الشوكولاتة البيضاء، ونضعها مرة ثانية في الثلاجة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة فقط، إلى أن تصبح جاهزة ويتم تقديمها لأفراد الأسرة.

وهناك حلويات سريعة بالدقيق بدون فرن يمكن عملها في المنزل أيضًا، وتتميز بأنها غير مكلفة على الإطلاق، فالتنوع في عمل وصفات الحلويات يجعل الأطفال سعداء بشكل كبير، ومن بين تلك الوصفات حلى الآيس كريم.