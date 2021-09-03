طريقة السوفليه بالأوريو الأصلية بالقشطة الجاهزة والكريمة

طريقة السوفليه بالأوريو الأصلية لا نبالغ عندما نقول أنها من أفضل الوصفات المحببة إلى الأطفال كما أنها تدخل في نطاق وصفات حلويات بسيطة وغير مكلفة ويمكن تقديمه في العزائم المختلفة، والوصفة تتناسب مع النساء اللواتي لا يتقن فنون الحلويات ويرغبن في صناعة الحلوى للأسرة والتي قد تقدم مع طريقة اللحوح السعودي لهذا سنقدم لكم طريقة سوفليه الاوريو وخصوصًا سوفليه اوريو بالمايكرويف السهلة.

طريقة السوفليه بالأوريو الأصلية

طريقة السوفليه بالنوتيلا تشبه كثيرًا طريقة السوفلية الأصلية بالأوريو ويمكن صناعتها في المنزل دون الحاجة إلى شراء حلوى جاهزة للأطفال وعلى من يرغب في تحضيرها ضرورة توفير المكونات التالية:

قم بتوفير علبتين من القشطة الجاهزة أو القشطة التي يتم عملها في المنزل.

نقوم بتوفير كوبين من الحليب المغلي كامل الدسم على وجه الخصوص.

كما أن من مكونات الوصفة كريمة الخفق والتي يمكن شرائها من السوبر ماركت.

نقوم بتوفير كمية مناسبة من الأوريو بحسب الحاجة.

كما لا بد من توفير كمية مناسبة من السكر المطحون والذي يتم الاعتماد عليه في التزيين.

طريقة السوفلية الأصلية سهل

وهنا نأتي إلى خطوة التحضير وعليها عامل كبير في نجاح الوصفة، فنبدأ خطوات التحضير من خلال التالي:

علينا أن نقوم بوضع كمية الحليب التي قمنا بتوفيرها في وعاء ونضيف إليها كريمة الخفق البودرة بالإضافة إلى باقي المكونات.

نستعمل المضرب الكهربائي حتى نستطيع مزج الخليط مع بعضه البعض ونتأكد من أنه قد أصبح في غاية النعومة.

ثم يليها يتم سكب الخليط في قوالب الحلوى التي أحضرناها ونضعها في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة، أو نضعها في المايكرويف لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

بعد أن تخرج الوصفة من الفرن نحرص على تركها قليلًا حتى نتأكد من أنها قد أصبحت باردة.

بعدها علينا أن نقوم بتزيينها باستخدام السكر الناعم الذي وفرناه، ثم يتم تقديمها.

ويمكن عمل الوصفة ومعها النوتيلا، وهي بديل للسكر الناعم، فعندما تبرد الوصفة نقوم بتزيين الخليط بالنوتيلا الشهية وتقدم في الحال للأطفال لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الشهية.