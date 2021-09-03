كيراتين طبيعي طويل الأمد لفرد الشعر وتنعيمه وحمايته من التلف لأطول فترة ممكنة، نقدم لك اليوم طريقة بسيطة لتحضير كيراتين منزلي بمكونات رخيصة جداً ونتيجة تمتد لفترة طويلة، حيث تعمل خلطتنا اليوم على تحويل خصلات شعرك الخشنة والمجعدة 180 درجة، وستحصلين على شعر ناعم ومفرود من أول إستعمال لتلك الوصفة. سنحتاج إلى الأرز الأبيض كمكون أساسي فهو يحسن ويعالج الشعر التالف المتقصف ويعمل أيضاً على ترطيب الشعر ويمنحه الحيوية واللمعان، كذلك يقي الشعر من التساقط والصلع ويجعل الشعر كثيفاً.

كيراتين طبيعي طويل الأمد لفرد الشعر وتنعيمه

المكونات 4 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض، 2 كوب ماء، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند فهو يعالج خشونة الشعر وجفافه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، أو يمكنك إضافة أي زيت من إختيارك. يتم وضع الأرز في قدر ويضاف إليه الماء ثم يرفع القدر على الموقد ويترك ليتم طهي الأرز جيداً، بعد طهي الأرز جيداً يرفع الإناء جانباً ويبرد ليبرد قليلاً، ثم نقوم بطحنه في المطحنة الكهربائية للحصول على خليط كريمي ويمكنك تصفية الخليط لإزالة بقايا الأرز.

بعد ذلك يتم وضع كريم الأرز في قدر وفي وعاء صغير يضاف مقدار النشا مع نصف كوب من الماء ويتم التقليب حتى يتم تذويب النشا جيداً، بعد ذلك يتم إضافة خليط النشا إلى كريم الأرز ويتم الخلط جيداً ثم يرفع القدر على نار هادئة لمدة دقيقة مع التقليب المستمر دون توقف حتى نحصل على قوام كريمي ثم يوضع الخليط في وعاء ويبرد قليلاً، ثم يُضاف زيت جوز الهند وزيت الزيتون ثم يتم الخلط جيداً.

حماية الشعر من التلف

نقوم بتقسيم الشعر إلى عدة أجزاء ثم يطبق الخليط على كل جزء من الشعر، حيث يطبق جيداً بداية من فروة الرأس وحتى أطراف الشعر، ثم نقوم بتغطية الشعر بقبعة بلاستيكية أو قبعة استحمام ويترك هذا الكيراتين على شعرك لمدة ساعة كاملة، بعد ذلك يغسل الشعر بالطريقة المعتادة والنتيجة شعر ناعم وحريري من أول إستخدام، كأنك قومتي بعمل كيراتين عند مصفف الشعر ولافضل النتائج يكرر مرتين في الأسبوع.