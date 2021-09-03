طريقة عمل الكبدة بالردة بطريقة خرافة وطعم جنان لكل من يفضل تناولها

الكبدة بالردة من أروع طرق عمل الكبدة فى المنزل بطريقة جميلة سوف تنال إعجاب معظم الناس، فهي تتكون من مكونات قليلة جداً وموجودة في كل منزل لأن لا تتم أي أكلة بدونها فهي عبارة عن بهارات فلفل أسود وملح وكمون وليمون أيضاً، وهذه الأكلة ذات طعم لذيذ وتحفة ورائحة جذابة تجلبك من أبعد مكان كما أنها مغذية للجسم، ومن المعروف عن الكبدة بوجه عام هي مصدر الحديد والفيتامينات للجسم لذلك يستخدمها الناس في علاج فقر الدم وغيره من الأمراض، ويتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة منها المشوية والمقلية وأنواع مختلفة كثيرة، واليوم من خلال هذا الموضوع المختصر سوف نتعرف على مكونات عمل الكبدة بالردة وطريقة تحضيرها بكل بساطة مع موقع ثقفني العبقري.

مكونات عمل الكبدة بالردة

تعتبر مكونات عمل الكبدة بالردة من أفضل المكونات وأبسطها وعدم تكلفة من يقوم بها الكثير من المصاريف سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

كيلو من الكبدة المقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

٤ فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من الكمون.

٢ ملعقة كبيرة من الردة.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذه الكبدة من أجمل الطرق وأروعها وكل من يراها لا يقاوم تناولها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي: