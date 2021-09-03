طريقة عمل باستا بالخضار والجبن مكرونة حمراء بالفرن

طريقة باستا حمراء بالبهارات والخضروات على طريقة شيف الإيطالية، تقدم إلى الأسرة بأشهى المأكولات وتحضر في 20 دقيقة، وتسمى أيضا بالمكرونة الحمراء بالخضروات سهلة ولذيذة يفضلها الكبار والصغار لأنها من أسرع أكلات الشهية التي لا تحتاج إلى مجهود في تحضيرها، وكل مكوناتها متوفرة في المنزل، فتعلموا معنا طريقة عمل باستا حمراء بالخضروات ودجاج. مكونات باستا حمراء بالخضار والجبنه كيلو من باستا أو مكرونة اسباجتي. عدد 2 كوب من جبن شيدر مبشورة عدد 3 ثمرات من طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة. عدد 2 ثمرة من فلفل مقطع إلى مكعبات. عدد 2 ثمرة من جزر مبشورة ناعم. عدد 2 ثمرة من بصل مبشور. عدد 4 فص ثوم مفروم ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم. مكعب من المرقة الفورية. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. ملعقة صغيرة بابريكا ناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة بصل بودر. نصف كوب بقدونس مفروم. شرائح زيتون مقطعة. طريقة عمل باستا بالجبن والخضار ضعي ماء على النار واتركيه حتى غليان وضيفي عليها كل من الزيت والملح وعند غليان الماء ضعي عليها المكرونة متى تنضج من دون تقليب المكرونة.

حتى تنضج المكرونة توضع حلة ويضاف عليها الزيت وحتى تسخن ويضاف عليه بصل مفروم وتقلب حتى يكون لون بصل ذهبي.

ويضاف على بصل الثوم وتقلب ويوضع عليه الطماطم المقطعة وجزر مبشور وتقلب وعليها معجون طماطم.

تضاف تتبيلة بالتوابل السابق ذكرها وتقلب وتترك حتى تنضج الصلصة، ويضاف عليها بقدونس وتقلب مزيج وعليها مكرونة.

ثم في صينية يضاف عليها كل مكونات بعد مزجها جيدا مع بعضها وعلى الوجه يضاف عليه جبنة شيدر مع جبن موتزاريلا وتدخل فرن تحت شواية حتى يحمر وجهها، وتقدم.

كما يمكن صنع بجانبها سلطة طحينة أو تناول جانبها بطاطس محمرة أو الثومية السوري التي تعطي طعم رائع بجانب الباستا. مكونات باستا حمراء بالخضار والجبنهطريقة عمل باستا بالجبن والخضار الوسوم

طريقة باستا حمراء بالبهارات والخضروات على طريقة شيف الإيطالية، تقدم إلى الأسرة بأشهى المأكولات وتحضر في 20 دقيقة، وتسمى أيضا بالمكرونة الحمراء بالخضروات سهلة ولذيذة يفضلها الكبار والصغار لأنها من أسرع أكلات الشهية التي لا تحتاج إلى مجهود في تحضيرها، وكل مكوناتها متوفرة في المنزل، فتعلموا معنا طريقة عمل باستا حمراء بالخضروات ودجاج. مكونات باستا حمراء بالخضار والجبنه كيلو من باستا أو مكرونة اسباجتي. عدد 2 كوب من جبن شيدر مبشورة عدد 3 ثمرات من طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة. عدد 2 ثمرة من فلفل مقطع إلى مكعبات. عدد 2 ثمرة من جزر مبشورة ناعم. عدد 2 ثمرة من بصل مبشور. عدد 4 فص ثوم مفروم ناعم. عدد 2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم. مكعب من المرقة الفورية. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. ملعقة صغيرة بابريكا ناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة ثوم بودرة. ملعقة صغيرة بصل بودر. نصف كوب بقدونس مفروم. شرائح زيتون مقطعة. طريقة عمل باستا بالجبن والخضار ضعي ماء على النار واتركيه حتى غليان وضيفي عليها كل من الزيت والملح وعند غليان الماء ضعي عليها المكرونة متى تنضج من دون تقليب المكرونة.

حتى تنضج المكرونة توضع حلة ويضاف عليها الزيت وحتى تسخن ويضاف عليه بصل مفروم وتقلب حتى يكون لون بصل ذهبي.

ويضاف على بصل الثوم وتقلب ويوضع عليه الطماطم المقطعة وجزر مبشور وتقلب وعليها معجون طماطم.

تضاف تتبيلة بالتوابل السابق ذكرها وتقلب وتترك حتى تنضج الصلصة، ويضاف عليها بقدونس وتقلب مزيج وعليها مكرونة.

ثم في صينية يضاف عليها كل مكونات بعد مزجها جيدا مع بعضها وعلى الوجه يضاف عليه جبنة شيدر مع جبن موتزاريلا وتدخل فرن تحت شواية حتى يحمر وجهها، وتقدم.

كما يمكن صنع بجانبها سلطة طحينة أو تناول جانبها بطاطس محمرة أو الثومية السوري التي تعطي طعم رائع بجانب الباستا. مكونات باستا حمراء بالخضار والجبنهطريقة عمل باستا بالجبن والخضار

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