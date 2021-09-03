وصفات طبيعية لتفتيح لون البشرة الداكنة تخلصك نهائيا من لون بشرتك الداكن ويجعلها اكثر حيويه ونضارة

العناية بالبشرة من الأمور الهامة جدا خاصة عند السيدات والبنات، فكل سيدة أو بنت تحب أن تكون ملكة جمال من حولها، لذا فيجب على من يهتمون بجمال بشرتهم سواء من الرجال أو السيدات عليهم أن لا يتعرضوا لأشعة الشمس الضارة خاصة في فصل الصيف، حيث أن هناك أشخاص يعانون من جفاف البشرة ومن صبغات لونها، لذا فسوف نشرح في مقالنا هذا طرق بسيطة وطبيعية لتفتيح لون البشرة ونقائها فتابعوا قراءة هذا المقال.

وصفة الشوفان وصودا الخبز لتفيح لون البشرة

يقوم مسحوق الشوفان وصودا الخبز بنقاء لون البشرة وتفتيحها من خلال مزج ملعقتين من صودا الخبز على ثلاث ملاعق من الشوفان ومن ثم تقليبهم جيدا ثم ضعي قليل من الحليب السائل على المكونات ثم اخلطيهم حتى تحصلي على ماسك طري الملمس ومن ثم افرديه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر وبعدها رطبي البشرة بالكريم المناسب لديك، وكرري وصفة الماسك هذه مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

جل الصبار لتفتيح البشرة الداكنة

نبات الصبار من النباتات التي لها فوائد لا تعد، ومن فوائده أنه يعمل على تفتيح لون البشرة بطريقة ملحوظة وخيالية، لأنه يتميز ويحتوي على الكثير من العناصر والمعادن التي تفيد البشرة والفيتامين الذي من خلاله يحارب التجاعيد، ومن فوائد الصبار أيضا أنه يمنح البشرة الكولاجين الذي يملأ الفراغات الملحوظة في الوجه.

وطرق استخدامه هي بأن تقومي باستخراج المادة اللزجة داخل الأوراق ثم ضعيها على بشرتك واتركيها نصف ساعة على الوجه وبعد ذلك قومي بغسل الوجه بالماء البارد، وكرري هذه الوصفة أربع مرات بالأسبوع لو أمكن حتى تحصلي على نتيجة فعالة لتفتيح وإزالة تصبغات البشرة.

ماء الورد وعصير الليمون

ماء الليمون له فوائد عديدة في تفتيح لون البشرة الداكنة والمجهدة، حيث أنه يعمل على إزالة البقع الظاهرة في الوجه، حيث أن ماء الورد له دور عظيم في عملية ترطيب وتنعيم الجلد وصفائه، فمكونات ماسك ماء الورد وعصير الليمون هو أن تخلطي ملعقتين من ماء الورد وثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون ثم ضعيهم على بشرة نظيفة ثم اتركيه حتى تتشرب منه البشرة لمدة ربع ساعة على الأقل وبعد ذلك قومي بغسل الوجه بماء بارد ثم جففيه بهدوء.

خلطة الزبادي والكركم لتفتيح لون البشرة

الكركم من المنتجات الطبيعية التي خلقها الله تعالى، فمن فوائده أنه يقوم بإزالة بقع البشرة الداكنة عند وضعه ماسك على الوجه، وأيضا الزبادي لها قدرة عالية على ترطيب الجلد وتفتيحه بشكل سريع وآمن، فإليكم هذه الوصفة.

اخلطي كل من ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم على أربع ملاعق كبيرة من الزبادي الطازج ثم قلبيهم جيدا ومن ثم افردي الماسك على جميع أنحاء البشرة بشكل متساوي.

اتركي الماسك على الوجه والرقبة لمدة ثلث ساعة ثم اغسلي بشرتك بماء بارد ثم جففي الوجه بمنشفة قطنية، وقومي بتطبيق هذه الوصفة مرتين كل أسبوع وستجدي نتيجة واضحة في تفتيح لون بشرتك وإزالة أي بقع داكنة فيها.

يجب عليك أن تنظفي البشرة بالغسول المناسب لها بواسطة متخصص بالعناية بالبشرة أو أطباء التجميل.

أن لا تتعرضي لأشعة الشمس المباشرة في الأوقات المتوسطة بالنهار أو من بعد الظهيرة.

يجب عليك أن تقومي بترطيب البشرة بالكريم أو المرطب المناسب لها، وأن تستخدمي لها ماسك مناسب، فالبشرة الجافة لها ماسك مناسب لها وأيضا البشرة الدهنية لها ماسك مناسب.

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