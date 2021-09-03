وصفة الفازلين المعجزة لتطويل الشعر وفرده خلال أسبوع من الاستخدام

تتمنى جميع الفتيات في العالم أن تمتلك شعر طويل وقوي وذو مظهر رائع لذلك تقوم بشكل دوري بشراء الكثير من المنتجات للعناية بشعرها، ولكن في بعض الأحيان تأتي هذه المنتجات بنتائج غير مرضية إلى جانب أنها مع مرور الوقت قد تأتي بنتائج عكسيه لأنها مصنوعة من مواد كيميائية، تسبب تساقط وتلف الشعر فيما بعد، لذلك عبر هذا المقال نقدم اليكي سيدتي مجموعة طبيعية من الخلطات والوصفات الطبيعية الآمنة على الشعر، والتي تساهم بشكل كبير على تطويله وتكثيفه بالإضافة إلى أنها تحميه من التساقط، وإليكم في التالي وصفات الفازلين للشعر.

وصفة كريم الفازلين لتطويل الشعر

يعد الفازلين بمثابه الحل السحري لتطويل الشعر ولكن لا يعرفه الكثيرين، لذلك نقدمه إليكم اليوم باستفاضة لتتعرف جميع الفتيات على فوائد الفازلين التي لا تعد ولا تحصى، فالفازلين يحتوي على عناصر غذائية كثيرة وبالتالي فهو صديق الشعر، ويحافظ عليه من التساقط والتقصف ويرطب الشعر الجاف، ولم تقتصر فوائد الفازلين على ذلك، فهو يساعد على تطويل الشعر 10 سم في الشهر.

وصفه الفازلين المعجزة لتطويل الشعر وتنعيمه

المكونات :

خمس ملاعق من الفازلين.

كبسولة من فيتامين ه.

ملعقة كبيرة من زيت الثوم.

اربع ملاعق كبيرة من جل الصبار الطازج أو المعبأ.

احضري طبق صغير وأضيفي فيه الفازلين، ثم قم بوضعه على حمام مائي وابدئي فى التقليب حتى يذوب الفازلين تماما ويصبح مائي.

بعد ذلك أضيفي عليه باقي المكونات وقلبيها بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانسن واتركي الخليط جانبا حتى يبرد تماما.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو للتخلص من أي بقايا مثل الزيوت والدهون المتراكمة على فروة الرأس.

بعد ذلك قم بتنشيف الشعر جيدا حتى يجف ويصبح قابل لاستخدام الوصفة عليه.

أضيفي وصفة الفازلين على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى الانتهاء من وضع الوصفة على الشعر بأكمله.

بعد ذلك يتم تغطيه الشعر بكيس بلاستيك ويترك لمدة ثلاث ساعات على الأقل، بعد انقضاء هذه المدة يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

و يتم تجفيفه بقطعة من القطن، مع تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين تطويل الشعر بسرعة البرق والحصول على شعر مفرود وناعم وكثيف خلال وقت قصير جدا.

خطوات تحضير الوصفة