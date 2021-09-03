مكون خطير ضعيه علي الكفتة هيضاعف حجمها انسي أنها تفك او تكش

الكفتة هي من أحب الاكلات لدى الجميع ولا يختلف عليها أحد ويحبها الأطفال والكبار وتتنوع أنواع الكفتة فهناك الكفتة المشوية وكفتة الحاتي وكفتة الأرز .. ألخ ولكن الكفتة البيتي التي تقوم بطهيها ربة المنزل مهما قامت باستخدام وصفات الأ أنها تجد أن الكفتة تفك وتكش وهذا ما يزعج ربة المنزل ولكن اليوم وجدنا المكون المزعجة والذي لن تفك أو تكش معه الكفتة تعرفي عليه معنا من خلال السطور القادمة. مكون خطير ضعيه علي الكفتة هيضاعف حجمها: نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل المفروم

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير: بعد أن نقوم بفرم البصل ناعم نقوم بتصفيته من الماء جيداً ويمكن ان نحتفظ بالماء في الفريزر واستخدامه مع وجبة أخرى.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في الكبة وخلطها جيداً، أو يمكن عطنها باليد حتى نحصل علىىعجينة كفتة متماسكة جيدا.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة الى صوابع متوسطة الحجم ثم نقوم بوضعها في صينية وتكون مدهونة بالزيت

ونقوم بدهن الكفتة بماء البصل ونتركها في الثلاجة لمدة اربع ساعات على الأقل.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نقوم بإدخال الكفتة الى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج الكفتة ويتغير لونها.

ويمكن تقديمها مع البطاطس المقلية والسلاطة الخضراء أو تقديمها مع صوص الطماطم. صوص الطماطم : مكون خطير ضعيه علي الكفتة هيضاعف حجمها:طريقة التحضير:صوص الطماطم : المكونات: طريقة التحضير أربع حبات كبيرة من الطماطم.

ربع كوب من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة صغيرة من البصل.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

لتر من الماء. طريقة التحضير: نقوم بفرم البصل.

ثم نقوم نضرب الطماطم في الخلاط.

نقوم بوضع مقلاة على النار ونقوم بتسخين الزبدة على نار متوسطة ثم نضيف لها الثوم ونقلب حتى يتحمر، ثم نقوم بإضافة البصل والطماطم والملح والفلفل ونقلب جيداً.

ثم نضيف الصلصة عندما يبدأ الخليط بالغليان.

نترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإضافة الماء ونقوم بالتقليب. الوسوم

الكفتة هي من أحب الاكلات لدى الجميع ولا يختلف عليها أحد ويحبها الأطفال والكبار وتتنوع أنواع الكفتة فهناك الكفتة المشوية وكفتة الحاتي وكفتة الأرز .. ألخ ولكن الكفتة البيتي التي تقوم بطهيها ربة المنزل مهما قامت باستخدام وصفات الأ أنها تجد أن الكفتة تفك وتكش وهذا ما يزعج ربة المنزل ولكن اليوم وجدنا المكون المزعجة والذي لن تفك أو تكش معه الكفتة تعرفي عليه معنا من خلال السطور القادمة. مكون خطير ضعيه علي الكفتة هيضاعف حجمها: نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة كبيرة من البصل المفروم

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير: بعد أن نقوم بفرم البصل ناعم نقوم بتصفيته من الماء جيداً ويمكن ان نحتفظ بالماء في الفريزر واستخدامه مع وجبة أخرى.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات السابقة في الكبة وخلطها جيداً، أو يمكن عطنها باليد حتى نحصل علىىعجينة كفتة متماسكة جيدا.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة الى صوابع متوسطة الحجم ثم نقوم بوضعها في صينية وتكون مدهونة بالزيت

ونقوم بدهن الكفتة بماء البصل ونتركها في الثلاجة لمدة اربع ساعات على الأقل.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نقوم بإدخال الكفتة الى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج الكفتة ويتغير لونها.

ويمكن تقديمها مع البطاطس المقلية والسلاطة الخضراء أو تقديمها مع صوص الطماطم. صوص الطماطم : مكون خطير ضعيه علي الكفتة هيضاعف حجمها:طريقة التحضير:صوص الطماطم : المكونات: طريقة التحضير أربع حبات كبيرة من الطماطم.

ربع كوب من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة صغيرة من البصل.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

لتر من الماء. طريقة التحضير: نقوم بفرم البصل.

ثم نقوم نضرب الطماطم في الخلاط.

نقوم بوضع مقلاة على النار ونقوم بتسخين الزبدة على نار متوسطة ثم نضيف لها الثوم ونقلب حتى يتحمر، ثم نقوم بإضافة البصل والطماطم والملح والفلفل ونقلب جيداً.

ثم نضيف الصلصة عندما يبدأ الخليط بالغليان.

نترك الخليط يغلي لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإضافة الماء ونقوم بالتقليب.

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