طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم في المنزل مثل الجاهزة

الفراخ المشوية ، من الوجبات المشهورة في مصر والسعودية والدول العربية، ويقبل على تناولها الأطفال والكبار بشكل دائم، بسبب طعمها ومذاقها الشهي اللذيذ، وتحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما تعتبر من الوجبات سريعة التحضير في المنزل، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها في المنزل بكل سهولة، والفراخ غنية جداً بالمواد البروتينية لكن يجب علينا استبعاد الجلد منها، حيث يحتوي كل 112 جرام من الفراخ على 28 جرام من البروتينات، ويتكون بروتين الدجاج من 9 أحماض أمينيه، ويتميز لحم الفراخ بخلوه من الكربوهيدرات، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب 3 وفيتامين ب 6، بالإضافة إلى ذلك تحتوي الفراخ على العديد من المعادن مثل الفسفور والسيلينيوم الذي يقوي المناعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم بالمنزل.

مكونات عمل الفراخ المشوية على الفحم

تحتوي هذه الوجبة على العديد من المكونات وهى كما يلي:-

1 فرخة صغيرة الحجم.

2 حبة بصل مبشور.

2 فص من الثوم.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة مسطردة.

3 أكياس من مرقة الدجاج البودر.

زعتر.

فلفل أخضر مبشور.

1 حبة طماطم مبشورة.

روزماري.

ملح.

فلفل أسود.

سماق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير الفراخ المشوية على الفحم بالمنزل بأبسط الخطوات وهى كما يأتي:-

نقوم بغسل الفراخ جيداً، ثم نقوم بخلط جميع مكونات التتبيلة مع بعضها البعض بشكل جيد. نقطع الفراخ من الظهر، ثم نفردها ونضع فوقها التتبيلة، ونتركها طوال الليل حتى تتشرب الفراخ الخليط تماماً، أو نتركها مدة ساعتين على الأقل. نقوم بتخفيف جزء من التتبيلة بالماء، ثم نقوم بوضع الفراخ على الشواية ونقلبها بشكل مستمر، وإذا تشربت الفراخ الخليط نقوم بوضع ملعقة من الخلطة التي قمنا بتخفيفها بالماء على الفراخ حتى تستوي الفراخ جيداً.

فوائد الفراخ المشوية على الفحم

هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها الفراخ المشوية وهى كما يلي:-