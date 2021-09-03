حضري كفتة الأرز المصرية بكل سهولة وبأقل المقادير وانسي أنها تفك منك

تعتبر كفتة الأرز المصرية من أروع الأكلات في جميع مطابخ العالم، لأنها تتميز برونق خاص في الطعم والرائحة، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة، كما يجعل معظم الأشخاص يريدون تناولها بشوق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات: 600 جرام لحم مفروم ناعم.

ثلاث أكواب كبيرة من مرقة اللحم.

600 جرام أرز مصري.

ربع كيلو من البصل.

نصف رأس من الثوم.

60 جرام من الكزبرة الطازجة.

60 جرام من الشبت الطازج.

60 جرام من البقدونس الطازج.

ملعقة صغيرة من الشطة المجففة.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

25 جرام من الملح الناعم.

رشة من مسحوق الكمون. مكونات الصلصة 30 جرام من السمن البلدي.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

بصلة كبيرة الحجم مهروسة.

4 حبات من فصوص الثوم.

80 جرام من عصير الطماطم. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية قومي بتنظيف مقدار الأرز من أي شوائب عالقة به، ثم اغسليه بالماء عدة مرات، ثم اتركيه بالمصفاة حتى يجف. ثم امزجي الشبت مع مقدار الأرز، واللحم المفروم، والثوم، والبقدونس، والكزبرة، والبصل، وجميع التوابل جيدا، بواسطة الكبة حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. بعد ذلك ضعي خليط اللحم في وعاء مغلق، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى يتماسك، ثم شكليه إلى عدة أصابع متوسطة الحجم. احضري مقلاة متوسطة الحجم، ثم ضعي بها كمية مناسبة من زيت القلي، ثم اتركيها على النار حتى يسخن، ثم وزعي بها أصابع الكفتة، حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. بعد ذلك اتركي أصابع الكفتة المحمرة على مناديل المطبخ. طريقة تحضير الصلصة ضعي وعاء حراري به مقدار الزبدة على النار، ثم اتركيه حتى تذوب. بعد ذلك ضيفي الثوم بعد هرسه، والبصل إلى الوعاء، ثم اتركيهم حتى يتغير لونهم. ثم اسكبي باقي المكونات فوق خليط البصل، ثم اتركيهم على النار لمدة 10 دقائق، حتى تصبح الصلصة جاهزة. بعد ذلك وزعي أصابع الكفتة بالصلصة، ثم ضعيها على نار هادئة لمدة 8 دقائق، حتى تنضج تماما، وتصبح كفتة الأرز المصرية جاهزة للتقديم. مكونات الصلصةطريقة تحضير كفتة الأرز المصريةطريقة تحضير الصلصة الوسوم

تعتبر كفتة الأرز المصرية من أروع الأكلات في جميع مطابخ العالم، لأنها تتميز برونق خاص في الطعم والرائحة، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة، كما يجعل معظم الأشخاص يريدون تناولها بشوق، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات: 600 جرام لحم مفروم ناعم.

ثلاث أكواب كبيرة من مرقة اللحم.

600 جرام أرز مصري.

ربع كيلو من البصل.

نصف رأس من الثوم.

60 جرام من الكزبرة الطازجة.

60 جرام من الشبت الطازج.

60 جرام من البقدونس الطازج.

ملعقة صغيرة من الشطة المجففة.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

25 جرام من الملح الناعم.

رشة من مسحوق الكمون. مكونات الصلصة 30 جرام من السمن البلدي.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

بصلة كبيرة الحجم مهروسة.

4 حبات من فصوص الثوم.

80 جرام من عصير الطماطم. طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية قومي بتنظيف مقدار الأرز من أي شوائب عالقة به، ثم اغسليه بالماء عدة مرات، ثم اتركيه بالمصفاة حتى يجف. ثم امزجي الشبت مع مقدار الأرز، واللحم المفروم، والثوم، والبقدونس، والكزبرة، والبصل، وجميع التوابل جيدا، بواسطة الكبة حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. بعد ذلك ضعي خليط اللحم في وعاء مغلق، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى يتماسك، ثم شكليه إلى عدة أصابع متوسطة الحجم. احضري مقلاة متوسطة الحجم، ثم ضعي بها كمية مناسبة من زيت القلي، ثم اتركيها على النار حتى يسخن، ثم وزعي بها أصابع الكفتة، حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. بعد ذلك اتركي أصابع الكفتة المحمرة على مناديل المطبخ. طريقة تحضير الصلصة ضعي وعاء حراري به مقدار الزبدة على النار، ثم اتركيه حتى تذوب. بعد ذلك ضيفي الثوم بعد هرسه، والبصل إلى الوعاء، ثم اتركيهم حتى يتغير لونهم. ثم اسكبي باقي المكونات فوق خليط البصل، ثم اتركيهم على النار لمدة 10 دقائق، حتى تصبح الصلصة جاهزة. بعد ذلك وزعي أصابع الكفتة بالصلصة، ثم ضعيها على نار هادئة لمدة 8 دقائق، حتى تنضج تماما، وتصبح كفتة الأرز المصرية جاهزة للتقديم. مكونات الصلصةطريقة تحضير كفتة الأرز المصريةطريقة تحضير الصلصة

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