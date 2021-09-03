طريقة عمل النجرسكو بالفراخ والبشاميل || اعزمي حبيبيك بقلب جامد النجرسكو حكاية

طريقة عمل النجرسكو مثل المطاعم ومحلات الطعام الشهيرة بكل سهولة في البيت ولن تأخذ معك وقت كبير؛ حيث تعد مكرونة النجرسكو من الوجبات الإيطالية الشهيرة التي يعشقها الجميع من كبار وصغار ويطلب الأطفال تناولها دائما؛ وذلك لأنها وجبة سهلة التناول وذات طعم شهي ومذاق لذيذ يحبه الكثيرون، ويمكنك من خلال موقعنا أن تتبع كافة الخطوات المذكورة لتحصل على أشهى وجبة نجرسكو على الإطلاق.مكونات النجرسكو
عليك في البداية تجهيز المعدات والمكونات التي ستحتاجها لإعداد هذه الوجبة الشهية، مع ترتيب تلك المكونات حسب الحاجة إليها أثناء طهي النجرسكو منذ بداية الوصفة وحتى نهايتها، وإليكم كل المكونات المطلوب توفرها لتجهيز النجرسكو:
- كيس مكرونة فرن ( تعرف بمكرونة الأقلام أيضا).
- ٤ قطع من صدور الفراخ المخلية.
- عدد اثنين بصلة مفرومة.
- عدد حبتان فلفل رومي.
- قطع من الزيتون المخلي حسب الحاجة.
- خليط مشكل من الجبن الشيدر والرومي المبشور.
- ملح وفلفل.
- بهارات أخرى للطهي حسب الرغبة مثل الزعتر وبصل بودرة وثوم بودرة وريحان بمعدل نصف ملعقة أكل صنف حسب الحاجة.
- ولتجهيز الصوص نقوم بتجهيز ملعقة سمن ونصف كوب لبن وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق ومرقة الدجاج.
- بيضة واحدة وملعقتين من الزيت.
يمكنك الاستمتاع بأفضل وجبة إيطالية على الإطلاق دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، فقد وفر موقعنا طريقة تجهيزها بكل سهولة وبطعم شهي ولذيذ، وإليكم تفاصيل الوصفة:
- نقوم في البداية بتتبيل صدور الفراخ في البصل والفلفل المفروم بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة ونضع على الخليط مزيج البهارات المذكور بالمكونات بالأعلى، ثم يترك هذا الخليط في الثلاجة حتى الانتهاء من تجهيز باقي المكونات.
- الخطوة التالية يتم خلالها تشغيل الفرن على نار هادئة، ثم إعداد صوص البشاميل اللذيذ عن طريق وضع وعاء على النار فيه ملعقة من السمن حتى يقدح، ثم نقوم بإضافة الدقيق حتى يمتزج بالسمن تماما ونقوم بوضع الحليب عليه ورفعه من النار مع التقليب الجيد حتى لا يتكتل الخليط ويتماسك، عليك أن تجعل الخليط سائل تماما ثم يتم وضعه على نار هادئة مرة أخرى مع التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة الجبن المشكل والفلفل الأسود على البشاميل وتقليبه جيدا.
- ثم نقوم بسلق المكرونة وتصفيتها بعد النضج.
- ثم يتم إحضار مقلاة ووضع ملعقتين زيت بها وبعد تسخين الزيت يتم إضافة قطع الفراخ المتبلة على الزيت حتى ينضج.
- بعد ذلك يتم إحضار قالب التسوية وندهنه زيت ثم نضع فيه المكرونة والزيتون وقطع الفراخ المتبلة.
- ويتم تقليب البيضة بالبشاميل ووضع ثلثي كمية البشاميل على خليط المكرونة والفراخ مع التقليب.
- بعد ذلك يتم وضع باقي البشاميل على مقدمة الصينية ومعه باقي الجبن المشكل ووضع الصينية في الفرن ثم الشواية ليأخذ القالب اللون الذهبي، يتم تركها حتى تبرد قليلا ويتم تقطيعها وتناولها.
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طريقة عمل النجرسكو مثل المطاعم ومحلات الطعام الشهيرة بكل سهولة في البيت ولن تأخذ معك وقت كبير؛ حيث تعد مكرونة النجرسكو من الوجبات الإيطالية الشهيرة التي يعشقها الجميع من كبار وصغار ويطلب الأطفال تناولها دائما؛ وذلك لأنها وجبة سهلة التناول وذات طعم شهي ومذاق لذيذ يحبه الكثيرون، ويمكنك من خلال موقعنا أن تتبع كافة الخطوات المذكورة لتحصل على أشهى وجبة نجرسكو على الإطلاق.مكونات النجرسكو
عليك في البداية تجهيز المعدات والمكونات التي ستحتاجها لإعداد هذه الوجبة الشهية، مع ترتيب تلك المكونات حسب الحاجة إليها أثناء طهي النجرسكو منذ بداية الوصفة وحتى نهايتها، وإليكم كل المكونات المطلوب توفرها لتجهيز النجرسكو:
- كيس مكرونة فرن ( تعرف بمكرونة الأقلام أيضا).
- ٤ قطع من صدور الفراخ المخلية.
- عدد اثنين بصلة مفرومة.
- عدد حبتان فلفل رومي.
- قطع من الزيتون المخلي حسب الحاجة.
- خليط مشكل من الجبن الشيدر والرومي المبشور.
- ملح وفلفل.
- بهارات أخرى للطهي حسب الرغبة مثل الزعتر وبصل بودرة وثوم بودرة وريحان بمعدل نصف ملعقة أكل صنف حسب الحاجة.
- ولتجهيز الصوص نقوم بتجهيز ملعقة سمن ونصف كوب لبن وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق ومرقة الدجاج.
- بيضة واحدة وملعقتين من الزيت.
يمكنك الاستمتاع بأفضل وجبة إيطالية على الإطلاق دون الحاجة إلى شرائها جاهزة، فقد وفر موقعنا طريقة تجهيزها بكل سهولة وبطعم شهي ولذيذ، وإليكم تفاصيل الوصفة:
- نقوم في البداية بتتبيل صدور الفراخ في البصل والفلفل المفروم بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة ونضع على الخليط مزيج البهارات المذكور بالمكونات بالأعلى، ثم يترك هذا الخليط في الثلاجة حتى الانتهاء من تجهيز باقي المكونات.
- الخطوة التالية يتم خلالها تشغيل الفرن على نار هادئة، ثم إعداد صوص البشاميل اللذيذ عن طريق وضع وعاء على النار فيه ملعقة من السمن حتى يقدح، ثم نقوم بإضافة الدقيق حتى يمتزج بالسمن تماما ونقوم بوضع الحليب عليه ورفعه من النار مع التقليب الجيد حتى لا يتكتل الخليط ويتماسك، عليك أن تجعل الخليط سائل تماما ثم يتم وضعه على نار هادئة مرة أخرى مع التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة الجبن المشكل والفلفل الأسود على البشاميل وتقليبه جيدا.
- ثم نقوم بسلق المكرونة وتصفيتها بعد النضج.
- ثم يتم إحضار مقلاة ووضع ملعقتين زيت بها وبعد تسخين الزيت يتم إضافة قطع الفراخ المتبلة على الزيت حتى ينضج.
- بعد ذلك يتم إحضار قالب التسوية وندهنه زيت ثم نضع فيه المكرونة والزيتون وقطع الفراخ المتبلة.
- ويتم تقليب البيضة بالبشاميل ووضع ثلثي كمية البشاميل على خليط المكرونة والفراخ مع التقليب.
- بعد ذلك يتم وضع باقي البشاميل على مقدمة الصينية ومعه باقي الجبن المشكل ووضع الصينية في الفرن ثم الشواية ليأخذ القالب اللون الذهبي، يتم تركها حتى تبرد قليلا ويتم تقطيعها وتناولها.
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