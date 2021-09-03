مخلل خيار سريع بدون ريم أبيض تعفن على سطح برطمان لضمان تخليل سليم

المخللات من المقبلات الأساسية على مائدة الطعام في الوجبات المختلفة خاصة في الإفطار والغداء والتي تزين المائدة الشرقية بأشهى طعم ونكهة خاصة خاصة مخلل خيار فأنه يتواجد تلك الفترة في الأسواق لكثرة ويتهافت عليه الناس في الشراء، ويمكن صنع الخيار مخلل في منزل بمكونات بسيطة ويكون سريع التجهيز حتى تتمكن ربة المنزل من صنعه وتقديمه لأسرتها، وفي بعض الأحيان تفشل عملية التخليل بسبب ظهور طبقة من العفن على سطح المخلل، ولكن يعد ذلك تحدي لكل ربة منزل في صنع مخلل خيار بطعم شهي بدون تعفن وتواجد طبقة ريم أبيض أو تعفن أبيض على سطح المخلل فتابعوا معنا تلك الحيل والتركات لإخراج مخلل خيار طازج وجميل.

مخلل خيار سريع بدون ريم أبيض تعفن على سطح

الطبقة البيضاء التي تتكون على سطح المخلل لا تعد طبقة تعفن ولكنها تسمى خمائر التي تكون في داخل المخلل، ولكن يجب عدم ظهورها على سطح المخلل عن طريق صب القليل من الزيت على الوجه بحيث يغطي برطمان المخلل كله ويكون كطبقة عازلة عن دخول الهواء، أو يمكن إضافة القليل من بيكربونات الصوديوم ولكن القليل حتى لا يتلف مخلل الخيار.

نحتاج إلى 1/2 كيلو من خيار صغير الحجم. ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة. ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من الملح. كوب من الماء. كوب من الخل الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. ملعقة صغيرة شطة حمراء.

لابد عند أختيار الخيار أو يكون حجمه صغير ورفيع ولو لم يتوفر حجم صغير يمكن شق الخيار إلى نصفين.

ثم يتم تجهيز ماء التخليل بوضع عدد 4 كوب من الماء ويضاف عليه 4 كوب من الماء وعليه ملعقة السكر.

ثم عليها يضاف ملعقة كبيرة من الملح مع الشطة والكزبرة ونصف كوب من الخل.

ثم قلبي ماء تخليل جيدا حتى تتأكدي من ذوبان الملح وباقي توابل معا، جهزي برطمان بحجم مناسب وضعي به خيار.

ثم يوضع عليه فصوص الثوم المفروم ويصب عليه ماء التخليل حتى تغطيه تماما وتملأ البرطمان ومعه ملعقة كبيرة زيت زيتون.

لتخليل المخلل سريعا يمكن اللجوء إلى حيلة ذكية بوضع كيس من البلاستيك على برطمان من تحت غطاء لإحكام غلقه.

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