ماسك فرعوني مضمون للشعر: يساعد علي فرد وتنعيم الشعر المجعد2021

نقدم لكم ماسك فرعوني مضمون للشعر ، ويعتبر ماسك فرعوني يرجع للايام الفراعنة في مصر القديمة يعمل علي فرد وتنعيم جميع انواع الشعر المجعد بطريقة صحية ومضمونة بشكل كبير للغاية، ويعد من أفضل الماسكات لتفتيح وتبيض البشرة وإزالة جميع مشاكل البشرة ايضا، وماسك مجرب وفعال جدا لن تتخيلي نتيجة جمال شعرك بعد استخدام الماسك الفرعوني، ويعمل ايضا علي تطويل الشعر وترطيب الشعر، ويساعد بشكل كبير علي جعل شعرك طويل وناعم للغاية، ويعد من أقوي الماسكات الصحية لفرد الشعر في فترة قليلة جدا والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن ماسك فرعوني مضمون للشعر يعمل ويساعد في فرد وتنعيم الشعر المجعد بطريقة صحية دون مواد ضارة بالشعر2021.

مكونات عمل ماسك فرعوني مضمون للشعر للفرد وتنعيم الشعر المجعد

سوف نتعرف اليوم علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير هذا الماسك الفعال جدا في فرد وتنعيم الشعر من اول استخدام وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الحلبة المطحونة جيداً.

معلقتين من النشا.

ربع كوب من الماء السخن.

ربع كوب من حليب جوز الهند.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير الماسك في المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تكلفة ولا تعب وفي اقل وقت ممكن وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الحلبة والنشا وننزل بالماء السخن بتدريج ونخلط المكونات حتي تتجانس. ثم نضيف بعض حليب جوز الهند والعسل ونخلط المكونات مع بعضهم البعض حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس. ثم نقوم بإضافة معلقة كبيرة من زيت جوز الهند ونضع الخليط في الخلاط الكهربي ونخلط الخليط جيدا حتي يصبح كريمي. نقوم بوضع الخليط في إناء ونضعه ختي يبرد ثم نقوم باستخدام الخليط علي الشعر.

طريقة الاستعمال

سوف نتعرف الان علي أسهل وأبسط طريقة للاستخدام الماسك علي الشعر والحصول علي أفضل نتائج من اول استخدام وهي كالاتي:-

نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو الخاص بكم حتي يتم تنظيف الشعر من الزيوت والكريمات.

ثم نقوم بتجفيف الشعر جيدا ونقوم بوضع الماسك علي الشعر من الجزور الي الاطراف بشكل متساوي.

ثم نسرح الشعر حتي يوصل الماسك لجميع الشعر ونتركه لمدة 8 ساعات ثم نقوم بغسل الشعر جيداً.

ونكرر الوصفة في الشهر مرتين للحصول علي أجمل وأفضل شعر ناعم وطبيعي جدا بفضل الله.

فوائد ونصائح تساعد علي حماية الشعر من التقصف والتساقط

نتعرف اليوم علي بعض النصائح والفوائد التي سوف تجعل الشعر غير متقصف وغير متساقط بفضل الله وهي كالتالي:-