أسرار المطاعم لتحضير الفراخ المشوية ونكهات التتبيلة اللذيذة في المنزل

تعتبر وجبة الفراج المشوية واحده من أفضل أنواع اللحوم ووجبات المشويات ويُرجع السر في ذلك إلي سر تتبيلة المطاعم التي تندرج نحو الأسرار فلكل مطعم طريقة تكاد تكون أفضل تتبيلة، حيث تلعب التوابل والمكونات المضافة الأخري من الخضراوات دوراً أساسياً في مذاق الفراخ المشوية، وتتسائل الأمهات بإستمرار عبر مواقع البحث عن طرق بسيطة تمكنها من تحضير وجبة الفراخ المشوية بالتتبيلة الخاصه بها في المنزل بشكل أقرب إلي المطاعم خاصةً أن معظم المكونات تكون متوفرة في المنزل ولا يوجد فروق كثيرة سوي طريقة الإعداد، ونظراً لأن الفراخ المشوية من الوجبات المميزة لدي الأطفال والآباء وجميع أفراد الأسرة وهي وجبة قريبة من جميع البيوت نقوم اليوم بتوفير طريقة تحضير الفراخ والتتبيلة مثل المطاعم حتى تمكن جميع الأمهات من التحضير بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الفراخ المشوية طريقة تحضير الفراخ المشوية المكونات: فرخة صغيرة تقدر نحو كيلو جرام.

كأس من عصير البصل.

ملعقة من الزعتر وأخرى من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

كاتشب.

شرائح رفيعة من الفلفل الأخضر.

توابل ملعقة من بودرة الثوم والبصل.

شطة حسب الرغبة.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

نصف فنجان من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير: غسل الفراخ جيداً ثم تقطيعها إلي قطع صغيرة إلي ثمانٍ قطع مثلاً ثم نتركها جانباً. نحضر وعاء فارغ لتحضير التتبيلة ونضع كلاً من التوابل التي سبق ذكرها وعصير الليمون والكركم وملعقتين من الزيت وتقليبهم معاً بالإضافة إلي عصير البصل. نحضر صينية كبيرة ونضع في اسفل الصينية ملعقة من الزيت ثم رص قطع الفراخ بشكل منسق مع الحرص على تشكيل فتحات في اللحم وسكب التتبيلة على الفراخ وإدخالها الثلاجة بعد ذلك ونتركها لمدة يوم كامل لذلك لا بد من تحضير التتبيلة قبل تحضير الوجبة بيوم كامل. يمكن شواء الفراخ على الفحم مع التقليب المستمر أو إدخالها الفرن حسب الرغبة على نار هادئة وتفقدها من حين لآخر. تضاف شرائح الفلفل والكزبرة الخضراء أثناء النضج لإعطاء نكهات محببة ونتركها حتى تنضج، ثم تقديم الفراخ المشوية ساخنة بجانب الأطباق الجانبية من الأرز أو الخبز حسب الرغبة. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر وجبة الفراج المشوية واحده من أفضل أنواع اللحوم ووجبات المشويات ويُرجع السر في ذلك إلي سر تتبيلة المطاعم التي تندرج نحو الأسرار فلكل مطعم طريقة تكاد تكون أفضل تتبيلة، حيث تلعب التوابل والمكونات المضافة الأخري من الخضراوات دوراً أساسياً في مذاق الفراخ المشوية، وتتسائل الأمهات بإستمرار عبر مواقع البحث عن طرق بسيطة تمكنها من تحضير وجبة الفراخ المشوية بالتتبيلة الخاصه بها في المنزل بشكل أقرب إلي المطاعم خاصةً أن معظم المكونات تكون متوفرة في المنزل ولا يوجد فروق كثيرة سوي طريقة الإعداد، ونظراً لأن الفراخ المشوية من الوجبات المميزة لدي الأطفال والآباء وجميع أفراد الأسرة وهي وجبة قريبة من جميع البيوت نقوم اليوم بتوفير طريقة تحضير الفراخ والتتبيلة مثل المطاعم حتى تمكن جميع الأمهات من التحضير بسهولة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الفراخ المشوية طريقة تحضير الفراخ المشوية المكونات: فرخة صغيرة تقدر نحو كيلو جرام.

كأس من عصير البصل.

ملعقة من الزعتر وأخرى من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

كاتشب.

شرائح رفيعة من الفلفل الأخضر.

توابل ملعقة من بودرة الثوم والبصل.

شطة حسب الرغبة.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

نصف فنجان من عصير الليمون الطازج. طريقة التحضير: غسل الفراخ جيداً ثم تقطيعها إلي قطع صغيرة إلي ثمانٍ قطع مثلاً ثم نتركها جانباً. نحضر وعاء فارغ لتحضير التتبيلة ونضع كلاً من التوابل التي سبق ذكرها وعصير الليمون والكركم وملعقتين من الزيت وتقليبهم معاً بالإضافة إلي عصير البصل. نحضر صينية كبيرة ونضع في اسفل الصينية ملعقة من الزيت ثم رص قطع الفراخ بشكل منسق مع الحرص على تشكيل فتحات في اللحم وسكب التتبيلة على الفراخ وإدخالها الثلاجة بعد ذلك ونتركها لمدة يوم كامل لذلك لا بد من تحضير التتبيلة قبل تحضير الوجبة بيوم كامل. يمكن شواء الفراخ على الفحم مع التقليب المستمر أو إدخالها الفرن حسب الرغبة على نار هادئة وتفقدها من حين لآخر. تضاف شرائح الفلفل والكزبرة الخضراء أثناء النضج لإعطاء نكهات محببة ونتركها حتى تنضج، ثم تقديم الفراخ المشوية ساخنة بجانب الأطباق الجانبية من الأرز أو الخبز حسب الرغبة. طريقة التحضير:

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