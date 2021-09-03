طريقة بيتزا العشر دقائق أسهل وأسرع بيتزا على الإطلاق

بيتزا العشر دقائق ، من أسهل أنواع البيتزا التي يمكن عملها لكل من يجد مشكله في عجينة البيتزا. ولا تكون معه بالمنزل بنفس جودة البيتزا بالخارج، اليوم نستعرض معكم خطوات ومكونات البيتزا الأسرع والأسهل على الإطلاق. البيتزا التي يمكن فعلا عملها في عدة دقائق وبمكونات مختلفة، وتحصلين على نتيجة هائلة. وتصلح كوجبة عائلية بإمتياز، حيث يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو وجبة غذاء باختلاف المكونات التي توضع عليها.والتي تجعلها شهية ومفيدة في نفس الوقت للصغار والكبار. وتسمى بالعشر دقائق، بسبب خطوة هامة جدا وهى خطوة العشر دقائق. والتي نخمر فيها العجين والدقيق بشكل أولى. وبفارق كبير جدا عن العجينة التقليدية والطريقة التقليدية أيضا.

مكونات بيتزا العشر دقائق

لعمل البيتزا نحتاج إلى المكونات الأساسية لأي عجينة بيتزا، ومكونات أختياريه للحشوه.

خمس أكواب من الدقيق

ربع كوب من السكر

نصف ملعقة صغيره ملح

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية

كوبان من الماء الدافئ

نصف كوب من الزيت.

مكونات الحشوة وهي اختياريه بحسب ما تحبون.

هوت دوج مقطع شرائح

نصف كوب من صلصة البيتزا

جبن موتزاريلا بمقدار كوب أو أكثر

فلفل أخضر مقطع شرائح

فلفل أحمر مقطع شرائح

شرائح من الفلفل الأصفر الحلو

مشروم مقطع شرائح

شرائح رقيقة من البصل

حلقات من الزيتون الأسمر

ملعقة من الزعتر الجاف

خطوات عمل البيتزا

في البدايه نقوم بأخذ كوب من الدقيق مع السكر والخميره والقليل من الماء. نقوم بخلطهم جيدا معا لعمل عجينه سائله قليلا، ومن ثم نغطيهم ونتركهم 10 دقائق للتخمر. وهي خطوه أساسية للبيتزا. بعد أن تتخمر العجينة نقوم بإضافة باقي الدقيق والماء والملح والزيت، ونقوم بالعجن جيد لمدة سبع دقائق. بعدها نضع العجينة في طبق غويط ونغطيها بالقليل من الزيت. ونتركها في مكان دافئ بعد تغطيتها لمدة ثلاثون دقيقة حتى تتخمر. بعدها نأخذ العجينة ونفردها في صينية الفرن . يجب ان يكون الفرن على 180 درجة مسبقا، ونقوم بدهن العجين بالصلصة ، ومن ثم نضع القليل من الجبن الموتزاريلا والحشو الذي نريده فوقها، ثم نغطيه بطبقة من الموتزاريلا مرة أخرى. ونضعها في الفرن لمدة عشرون دقيقة.