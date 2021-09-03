طريقة عمل الكباب الهندي بأسهل طريقة

الكباب الهندي، يعتبر الأكل الهندي هو من أشهر الأكلات في الوقت الحالي والتي أخذت شهرة واسعة في وقت قصير والتي يبحث الجميع عن مطاعم الأكل الهندي وطريقة عمل ووصفاته لتنفيذها في المنزل ومن أكثر الأكلات المفضلة لدى محبي الأكل الهندي هو الكباب الهندي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عنله بأسهل الطرق. طريقة عمل الكباب الهندي: المكوّنات نصف كيلو لحم مفروم.

بيضة مخفوقة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الجارام ماسالا الهندية.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلة متوسّطة مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من فتات الخبز.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

بصلة كبيرة مقطّعة إلى شرائح.

حبّة طماطم كبيرة مقطّعة إلى شرائح طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به اللحم المفروم ثم نضع عليه البيض المخفوق ونقوم بخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة البصل المبشور والثوم والكمون والملح والكزبرة والجرام ماسلا والفلفل الأحمر وفتات الخبز، ونقوم بخلطهم جيداً مع اللحم حتى يمتزجوا معاً.

ثم نقوم بدهن الأسياخ بزيت الزيتون ثم نقوم بوضع الكباب حول الأسياخ، وإذا لم تتوافر الأسياخ ممكن نستخدم الأعواد الخشبية.

ثم نقوم بإحضار صينية الفرن ونضع بها الطماطم المقطعة والبصل الشرائح مع الكباب ونقوم بإدخالها الفرن المسخن من قبل حتى تنضج ويتغير لونها للون الأحمر.

ثم نقوم بتقديم الكباب مع الخبز الهندس وسلطة الخيار باللبن. طريقة عمل الكباب الشامي المكوّنات: كوب ونصف من الحمص.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كيلو جرام لحم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. طريقة التحضير: نقوم بنقع الحمص لمدة ليلة كاملة قبل الأستعمال، ثم نقوم في اليوم التالي بسلقه ثم نقوم بطحنه في الكبة الكهربائية حتى يصبح ناعم تماماً، ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم إليه وطحنه جيداً، ثم نقوم بتتبيل اللحم بالملح والبهارات.

ثم بتشكيل اللحم الر أقراص أو دوائر ثم نقوم بقليها في الزيت حتى تتحمر، ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. طريقة عمل الكباب الهندي: المكوّناتطريقة التحضيرطريقة عمل الكباب الشامي المكوّنات:طريقة التحضير: الوسوم

الكباب الهندي، يعتبر الأكل الهندي هو من أشهر الأكلات في الوقت الحالي والتي أخذت شهرة واسعة في وقت قصير والتي يبحث الجميع عن مطاعم الأكل الهندي وطريقة عمل ووصفاته لتنفيذها في المنزل ومن أكثر الأكلات المفضلة لدى محبي الأكل الهندي هو الكباب الهندي ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عنله بأسهل الطرق. طريقة عمل الكباب الهندي: المكوّنات نصف كيلو لحم مفروم.

بيضة مخفوقة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الجارام ماسالا الهندية.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلة متوسّطة مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من فتات الخبز.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

بصلة كبيرة مقطّعة إلى شرائح.

حبّة طماطم كبيرة مقطّعة إلى شرائح طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به اللحم المفروم ثم نضع عليه البيض المخفوق ونقوم بخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة البصل المبشور والثوم والكمون والملح والكزبرة والجرام ماسلا والفلفل الأحمر وفتات الخبز، ونقوم بخلطهم جيداً مع اللحم حتى يمتزجوا معاً.

ثم نقوم بدهن الأسياخ بزيت الزيتون ثم نقوم بوضع الكباب حول الأسياخ، وإذا لم تتوافر الأسياخ ممكن نستخدم الأعواد الخشبية.

ثم نقوم بإحضار صينية الفرن ونضع بها الطماطم المقطعة والبصل الشرائح مع الكباب ونقوم بإدخالها الفرن المسخن من قبل حتى تنضج ويتغير لونها للون الأحمر.

ثم نقوم بتقديم الكباب مع الخبز الهندس وسلطة الخيار باللبن. طريقة عمل الكباب الشامي المكوّنات: كوب ونصف من الحمص.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كيلو جرام لحم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. طريقة التحضير: نقوم بنقع الحمص لمدة ليلة كاملة قبل الأستعمال، ثم نقوم في اليوم التالي بسلقه ثم نقوم بطحنه في الكبة الكهربائية حتى يصبح ناعم تماماً، ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم إليه وطحنه جيداً، ثم نقوم بتتبيل اللحم بالملح والبهارات.

ثم بتشكيل اللحم الر أقراص أو دوائر ثم نقوم بقليها في الزيت حتى تتحمر، ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم. طريقة عمل الكباب الهندي: المكوّناتطريقة التحضيرطريقة عمل الكباب الشامي المكوّنات:طريقة التحضير:

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