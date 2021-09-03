أقوي ماسك لتبييض وتنعيم اليدين وإزالة الاسمرار بنتيجة سريعة من أول استخدام، تحرص جميع النساء علي الاهتمام بجمالها الطبيعي وليس فقط علي البشرة والجسم ولكن أيضاً العناية بجمال اليدين.

ولكن تتعرض اليدين يومياً للعديد من العوامل التي تتسبب في الاسمرار وتغير لونها مثل أشعة الشمس الضارة أوعند استخدام المنظفات المنزلية.

وهذا يترك اليدين في حالة سيئة تجعلك تشعرين بالإزعاج حيث تفقد اليدين جمالها ورونقها مما تقوم بشراء منتجات تبييض اليدين.

وعلي الرغم من نتائجها الفعالة في تبييض وتنعيم اليدين إلا أن لها آثار جانبية ضارة علي الجلد علي المدي الطويل.

ولذلك فإن الوصفات الطبيعية والتي تتكون من مواد آمنة ولها قدرة كبيرة علي إزالة اسمرار الجلد وإرجاعه إلي لونه الطبيعي.

ماسك سريع المفعول لتبييض اليدين وتنعيمها بشكل فوري

تبييض وتنعيم اليدين من أكثر الأمور التي تعتني بها الفتيات والسيدات وهذا لأنها تعكس مدي اهتمامها بأنوثتها وجمالها.

ولكنها تلجأ إلي الحلول السريعة مثل كريمات تبييض البشرة والتي تمنحك تبييض مؤقت والذي يزول سريعاً عند غسل اليدين.

وهذا حتي تتمتع بمظهر أفضل وتشعر بالتحسن والثقة في النفس ولكن تظل المواد الطبيعية هي الحل الأمثل لتبييض اليدين.

والتي تتمثل في مكونات سريعة المفعول وتمنحك نتيجة قوية لبشرة يدين ناعمة وخالية من الاسمرار.

ماسك الزبادي والعسل لتبييض وتنعيم اليدين لبشرة مثل الحرير

الزبادي والعسل من المكونات الفعالة في تبييض وتنعيم اليدين وهذا لاحتوائهم علي خصائص مبيضة ومرطبة لبشرة اليدين.

كما تساعد هذه الوصفة علي تفتيح لون الجلد والتخلص من الاسمرار والتصبغات في وقت قياسي.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من النشا.

في وعاء نظيف ثومي بمزج النشا والزبادي ثم أضيفي العسل.

اخلطي المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام كريمي.

يغسل الوجه بالغسول ثم يوزع الماسك علي اليدين مع التدليك لمدة 5 دقائق.

يترك الماسك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

يستخدم الماسك مرة يومياً وسوف تلاحظي النتيجة ليدين بيضاء وناعمة من أول استخدام.

مكونات ماسك تبييض وتنعيم اليدين من أول استعمالطريقة تحضير ماسك تبييض وتنعيم اليدين وكيفية الاستخدام